Los afectados del accidente de O Marisquiño lamentan estar “más que abandonados”

Aplauden el acuerdo de las seguradoras para iniciar pagos en septiembre, pero esperan concreción sobre las cuantías personales

“Más que abandonados”. Así aseguran sentirse los afectados por el accidente del concierto de O Marisquiño, tres años después del suceso y sin que nadie se haya puesto en contacto con ellos ni desde los estamentos judiciales ni desde la Comisión de Investigación que el Parlamento de Galicia cerró hace más de un año sin conclusiones.

El jueves se cumplieron tres años de aquella fatídica noche del 12 de agosto 2018 en la que el suelo se hundió bajo los pies de los cientos de asistentes de un concierto en el Paseo das Avenidas, en el marco del festival de O Marisquiño. Y tres años después las aseguradoras del Concello y Puerto –entidades que se culpan mutuamente del accidente– anuncian un acuerdo para indemnizar con algo más de 780.000 euros a 260 afectados que, según adelantó ayer FARO, podrán empezar a cobrar en septiembre. “La valoración es positiva. Que la gente empiece a cobrar es una buena noticia”, indica Julio López Carreiras, presidente de la Plataforma de Afectados polo Accidente do Marisquiño.

Carreiras asegura haberse enterado de este importante avance por este diario, ya que desde el ámbito legal no le comunicaron nada. “Al menos esto es una buena noticia, porque no sabemos nada ni de la instrucción del juicio, ni de la Comisión de Investigación”.

El portavoz de los afectados por el accidente explica que es especialmente llamativo el caso de la Comisión de Investigación, celebrada en el Parlamento gallego, en la que él mismo participó y por la que pasaron una treintena de técnicos y políticos. “Ya pasó más de un año desde que se cerró y no sabemos nada”, lamenta. El hecho es que desde finales de 2019 no volvió a haber actividad en la comisión y no se ha conocido el dictamen a modo de conclusiones que podría servir como herramienta para que la Administración mejorase la seguridad en este tipo de celebraciones de masas.

Tras este traumático suceso, explica Carreiras, los afectados han seguido con sus vidas sin esperar ya nada de nadie. Muchos de ellos, que en su momento eran menores de edad ya han cumplido los 18 y tienen que asumir su propia representación, que hasta ahora estaba en manos de sus padres. Pero al margen de las indemnizaciones, lo que quieren es que se haga justicia y que pongan las herramientas para que no vuelva a pasar algo parecido. “Ahora lo que esperamos es que se acabe la instrucción de una vez, porque hace más de un año que no tenemos noticias. No sentimos más que abandonados por las autoridades a todos los niveles”, lamenta.

Cobrar a partir de septiembre

Sobre la posibilidad de que los heridos pueden empezar a cobrar indemnizaciones a partir de septiembre, el presidente de los afectados asegura que, siendo una buena noticia, ahora queda saber cómo se reparte esa cantidad global acordada entre las 260 personas que se personaron judicialmente en la causa. Hay que recordar que aunque se calcula que resultaron heridas unas 350 personas, finalmente son 260 las piezas separadas abiertas en el juzgado.

Entre estas personas se repartirán, si acatan las valoraciones individuales, los 781.852 euros estimados por la Fiscalía y que las aseguradoras de Concello y Puerto están dispuestas a anticipar. El acuerdo de consignación judicial entre Allianz–aseguradora del Concello– y Zurich –de la Autoridad Portuaria– fue firmado por representantes de ambas entidades el pasado 10 de agosto. En este acuerdo manifiestan que “sin prejuzgar las responsabilidades que puedan recaer de las Diligencias Previas que se siguen en el Juzgado de Instrucción 3 de Vigo, su intención es anticipar la indemnización a los perjudicados y ambas compañías lo harán a medias “ante la incertidumbre del resultado y la gran cantidad de víctimas”. El dinero se depositará en el plazo máximo de un mes tras la firma del acuerdo en la cuenta de consignaciones judiciales.

Claves destacadas

Tercer aniversario del accidente El pasado jueves se cumplieron tres años del suceso: la plataforma de madera se hundió bajo los pies de cientos de jóvenes que asistían al concierto.

Sin notificaciones a los afectados Ni por parte de la complicada instrucción judicial del caso ni desde la comisión de investigación parlamentaria han informado a los afectados de avance alguno.