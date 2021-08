Una “vigilancia policial intensa” para evitar el desarrollo de botellones. Es la receta que aplicará el Concello de Vigo en el puente de San Roque. Y es que, como recordó el alcalde, Abel Caballero, “en las reuniones no regladas, improvisadas y montadas a la brava, se producen los contagios, no en los establecimientos de hostelería reglados, que son espacios seguros”. “No son los responsables. Miles de locales se comportan extraordinariamente bien. No se puede demonizar a los sectores que no son culpables, como hace con frecuencia la Xunta”, apostilló.

El regidor apeló a la “precaución” para acelerar la reducción de la incidencia de COVID. “Estamos en caída franca, con tendencia a la disminución. Afrontamos un puente largo de mucha festividad. La necesidad de seguir manteniendo cautela es imperiosa”, manifestó.