Llegó la Noite Branca: los museos de la ciudad abren hoy hasta la 1 de la madrugada. La jornada, que permitirá a los vigueses y visitantes acceder a los contenedores culturales de la ciudad hasta más allá de medianoche, se animará desde las 20.00 h con un total de 36 actuaciones repartidas en el MARCO, Casa da Cultura, Casa das Artes, Verbum, yacimientos arqueológicos, Liste, Castrelos y Pinacoteca. “Vamos a invadir los museos; nos va a acompañar la meteorología”, señaló el alcalde, Abel Caballero, que quiso invitar a los ciudadanos a disfrutar “de una tarde-noche de cultura, museos y conciertos”.

La Noite Branca marca el inicio del puente de San Roque en la ciudad, que está cargado de actividades. Hoy, a partir de las 20.30 horas, actúa Dorian en la terraza del Mar de Vigo, en el marco del festival TerraCeo. Mañana, desde la misma hora, la concatedral-basílica de Santa María, conocida como la Colegiata, alberga un concierto de órgano a cargo de Nicolás Varela García por la festividad de la patrona de la ciudad, Santa María. “Reparamos ese órgano y se puso en funcionamiento; suena maravillosamente bien”, indicó el regidor antes de avanzar que la entrada es gratuita, pero habrá aforo para adaptarse a la normativa anti-COVID-19.

En la tarde de ayer, Jazmín Abuin, con su monólogo Keep calm and be riquiña, y la Unión Musical de Coruxo abrieron el apetito de las actuaciones previstas para el puente.