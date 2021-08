Garrido, Malta y el Camino

Allí, en el kiosco Pedra Rubia sito en la carretera de Mougás a Oia, tenemos un avanzado vigía del movimiento existente en el Camino Portugués a Santiago. Se llama Xabi Garrido, pero su kiosco no es más que un medio de vida que encubre la trayectoria de un artista que, como canteiro, ha dejado en piedra no poca obra, entre ella la reproducción de más de 2.000 petroglifos. Xabier comparte el camino –desde su atalaya– con decenas de peregrinos que pasan a diario. Y el otro día, cuando abrió a las siete y media, se encontró con estos jóvenes peregrinos de Malta que esperaban su apertura. Ayer nos envió su estadística de caminantes y, entre el 1 y 8 de agosto, hay un notable incremento. El 1, domingo, 48; el 8, domingo, 99. Juan Manuel López-Chaves, que tanto hizo por su recuperación, estará contento.

Un retrovisor para la moda gallega

No sé si mejor o peor, pero por fin vamos a tener, si nada falla, nuestro libro sobre la historia de la moda en Galicia. Quien esto escribe tiene ante sí este cometido por culpa de Belén Fortes, Xosé Darriba y su editorial Guiverny, que me han liado con tal tarea. Osados que son. La idea es destacar el torrente de talento gallego que a principios de los 80 y desde diferentes ámbitos profesionales y empresariales, consiguió lanzar y consolidar el sector textil y de la confección gallego, que no tenía asentamiento como marca, como si sucedía en Valencia o Cataluña. Ya existe una sesuda tesis sobre la moda gallega de Cristina Varela Casal, profesora de didáctica de las artes plásticas y visuales de la Universidad de Vigo y ex subdirectora del Esdemga (estudios superiores en deseño textil e moda de Galicia), tesis que tuvo como directora a Lola Dopico, actual directora “esdemgática”, y servirá como referencia inexcusable, pero faltaba ese libro de tintes periodísticos que resumiera este sorprendente fenómeno en un país que solo vendía aturuxos y latas de sardinas. Guiverny edita narrativa, poesía y ensayo en gallego y castellano. Fundada en 2010, en su equipo de trabajo figuran profesionales con más de 15 años de experiencia en el mundo del libro. Veo gran actividad y diversidad en su producción editorial.

Goián, Magín Picallo y Antonio Fernández

Si tenemos un vigía en el Camino Portugués, Xabi Garrido, en Tomiño y Goián concretamente tenemos a Mané Villa o a Juan Peixoto como centinelas. Hoy estarán los dos como clavos ante el Aula Museo de Goián, para asistir a la inauguración de una estatua del pintor Antonio Fernández en esa plaza que ya llevaba su nombre, recién remodelada y que ahora tendrá su efigie salida de las manos del escultor Magín Picallo. Que, aunque no nació aquí, pertenece por méritos propios a esa goianesada cultural gestada por artistas como, aparte del que estrena estatua, Xavier Pousa, Xoan Piñeiro o el escritor Eliseo Alonso. Hablará el concejal Uxío Benítez, después Picallo, luego la presidenta Carmela Silva (que como el alcalde Caballero tiene el don de la ubicuidad) y la alcaldesa Sandra González.

En vez de un botellón, Noite Branca inmersión

Y os recuerdo que hoy tenemos Noite Branca y todos los museos municipales cerrarán a la 1 de la madrugada, con visitas guiadas. Museo Marco, Museo del Mar, Verbum… En el Museo Quiñones de León habrá estas visitas teledirigdas al Jardín Histórico a las 20.00 horas. A las 21.00 h. habrá actuación del grupo Dos y del Grupo 1500 de música antigua. Que apunten los chavales: en vez de botellón, Noite Branca de inmersión.