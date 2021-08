Las autoescuelas convocan seis días de huelga por las “condiciones precarias”

Los profesores y el personal administrativo de las autoescuelas de la provincia de Pontevedra han convocado seis días de huelga no consecutivos, junto a la CUT (Central Unitaria de Traballadoras). Así, y tras la jornada de ayer, hoy tendrá lugar la siguiente movilización, a la que seguirán las del próximo martes 17, miércoles 18, jueves 19 y viernes 20.

Los trabajadores no descartan implantar paros indefinidos, y reclaman la negociación de un convenio provincial y que la sociedad se “haga eco”

“Nuestros salarios son de 990 euros, no tenemos derecho a enfermedades, hay vacaciones no remuneradas, nuestros horarios son de 9:00 a 23:00, las compañeras que quieren ser madres no tienen la baja hasta la semana 36 y queremos conseguir una prejubilación a los 62 años”, denuncia Miguel Lías, representante de la CUT. Por estos motivos, los trabajadores del sector quieren acabar con las prácticas abusivas que dicen padecer desde hace años y, aunque intentaron negociar con la patronal, ésta se “niega en banda”, según Lías.

FARO trató de obtener la versión de la parte empresarial, sin éxito.

Por su parte, los trabajadores se quejan de las tablas salariales desfasadas (en ocasiones inferiores al SMI), sin plus de peligrosidad, sin prevención de riesgos adaptada al trabajo y sin una jornada laboral definida. Así, dicen que los profesionales se ven “obligados a abandonar el sector”.

Primer intento, fallido

Y es que, a finales de julio ya habían propuesto una huelga, pero la desconvocaron tras una reunión con la Asociación de Autoescuelas de Pontevedra (quien representa a más del 65% de los centros de educación viaria de la provincia). En ella, los asalariados consiguieron que la patronal se comprometiera a valorar una serie de puntos a tratar: mejoras económicas, medidas de conciliación social, salud laboral o formación y actualización de los trabajadores, según la CUT.

Sin embargo, el pasado 31 de julio la Asociación les comunicó que no continuaría con la negociación, alegando falta de capacidad. “Desde el primer momento dicen que no son competentes y que nuestras denuncias son mentira, pero lo único que pasa es que se niegan a atender nuestras solicitudes”, afirma Lías.

Lo que piden ahora es un convenio provincial propio que les pueda servir como herramienta para resolver la situación. En la misma línea, aseguran que “uno estatal no atendería nuestras particularidades”. Con todo, y según el representante de la CUT: “Convocamos una huelga de seis días, y si la situación no mejorase, se podría llegar a hacer una indefinida”.