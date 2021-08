De veraneo con la casa a cuestas

José Carlos Rodríguez y su mujer, María José, dirigen Autocaravanas Vigo y hasta mediados de septiembre tienen todos sus vehículos alquilados. Mantienen congelados los precios: alquilar siete días una autocaravana de cuatro plazas cuesta 140 euros diarios, si es de 5 plazas son 160 euros. Ellos disponen del único aparcamiento privado que permite pasar una noche en la ciudad olívica, donde la falta de áreas específicas lleva este tipo de turismo a municipios limítrofes.

Paula y Nacho.

Viven en Madrid y han conseguido plaza en el aparcamiento municipal y gratuito en pleno arenal de Nigrán. Paula es gallega y desde hace tres años vienen a ver a su familia en autocaravana. “Viajar así te permite improvisar y decidir donde quedarte o huir del mal tiempo”, expone la joven. Nacho apostilla que “también te permite ver a la familia, pero no en exceso. No invades el espacio de una casa y más ahora con el COVID”. Ambos destacan que Galicia “cuenta con muchas más áreas de autocaravanas que otras comunidades y muchos lugares donde cargar y descargar aguas, lo que facilita no tener que ir a un camping”.

Gloria y Antonio.

Este matrimonio de jubilados reside en la ciudad portuguesa de Braga y han aparcado su gran autocaravana también en el arenal de Nigrán. “lo mejor es que llevo la ropa en un armario, sin deshacer maletas” explica Antonio. Viajan solos, pero acompañados, pues sus cuñados van en otra autocaravana. Durante más de veinte años han recorrido todo Portugal y casi toda España, además de Italia y Francia.

Ana y Óscar.

En otra área de aparcamiento de la playa de Patos la pareja de jóvenes portugueses están en pleno desayuno. Son todavía ‘novatos’ y el vehículo se lo han prestado los padres de él: “Es espectacular poder dormir en una playa. Cada día puedes ir a un sitio... Nosotros improvisamos. Queríamos ir a Vigo pero no hay áreas municipales, así que seguiremos a Pontevedra”.

Javi y Esther.

Residen en Levante y es su primer viaje a Galicia. Llevan cinco años viajando en una furgoneta camperizada. “La ventaja es que puedes moverte libremente, sin estar pendiente de un hotel donde dormir. Llevamos aquí dos días y queremos subir a la esquinita, a la torre de Hércules”, explica Javi mientras recogen sus pertenencias en la playa de Patos. Cuando viajan sin sus hijos optan por las áreas gratuitas destinadas a autocaravanas. “Si vamos con los niños preferimos parar en un camping, porque necesitan más comodidades”, incide Esther.

Irene y Diego.

Viven en Toledo y viajan en autocaravana desde hace doce años. Una aventura a la que se han ido sumando los tres hijos de la pareja desde que nacieron: Daniel, Lucía y Jorge. “Venimos todos los años a Galicia, pero hemos viajado por toda Europa”, relata Diego. Han elegido el camping Baiona Playa porque con prefieren seguridad por la pandemia.

Sara y Miguel.

También visitan Galicia por primera vez con su hija Valeria. “Hace tres años que nos iniciamos en los viajes en autocaravana. Las ventajas son que llevamos la casa y todos los servicios a cuestas y podemos parar donde queramos. Aprovechamos las vacaciones para recorrer España y nos encanta probar la gastronomía de cada sitio”, explica Sara.

Alex y María.

Viven en Barcelona y hace ya cuatro años que apostaron por una furgoneta camperizada para viajar con sus hijas Ares y Yulia y su perra Niki. Es su primer viaje a Galicia y la primera noche la pasaron en los cañones del Sil, en Ourense. Ahora están en Baiona con intención de seguir hacia A Coruña y regresar pro el norte a Cataluña. Han recorrido Holanda, Suiza y Francia. “Los mejores servicios están en Holanda. Los campings son pequeños, parece que un particular te permite acampar en su jardín. Francia es más similar a España”, relatan.