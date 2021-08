El mejor comedor, tu casa

Dicen los mayores, que son los que saben, que como en casa en ningún sitio. Y cuando hablamos de comer, especialmente. Hubo un tiempo en que salir a cenar era un buen plan y las parejas no tenían que preguntarse si tenían el certificado de vacunación en regla para comer en el interior de un restaurante. Pero la pandemia es real y de momento continúa condicionando la vida de los ciudadanos y las cuentas del sector de la hostelería.

Ante esta situación, el envío de comida a domicilio, se ha convertido en la salvación para muchos restaurantes, que lo adoptaron durante los tiempos de las restricciones más severas de 2020 y ahora lo mantienen como complemento a su facturación.

Otros negocios ya nacieron con el envío a domicilio como parte de su ADN, como es el caso de Terra Bowls, en Teófilo Llorente, en octubre del 2020. “Nacimos en una época complicada. Fue abrir y a la semana ya nos cerraron”, recuerda Natalia Rey, copropietaria del restaurante junto con Andrés Otero. Pero siempre tuvieron en mente ofrecer la posibilidad de que “la gente coma rico en su casa” , por lo que aunque los aforos sean limitados, los pedidos siguen saliendo de su cocina directos a la mesa. Y en este contexto nació hace pocas semanas The Phantom Kitchen, que se autodenomina “la primera cocina fantasma o dark kitchen de Vigo”, lo que significa que los platos no se pueden probar en ningún local, porque no hay ningún restaurante físico donde hacerlo. Está totalmente enfocado el envío a domicilio. Según explica Natalia Rey, estas también llamadas cocinas ciegas, están muy de moda en Madrid y en otras capitales europeas, pero aquí todavía no se habían abierto iniciativas así. “Puedes sacar los restaurantes virtuales que quieras, con diferentes conceptos”, explica. En su caso, el primero ha sido el restaurante Brioche, que en su primer fin de semana de apertura dejó la cocina sin materia prima.

Los buenos resultados del negocio del delivery, unidos a las restricciones continuas que está experimentando el sector, están detrás de la decisión del histórico Tortiya! (en calle Coruña) de no reabrir la atención en sala. El restaurante vigués, que lleva 32 años apostando por el envío de comida a domicilio, cerró por obligación el servicio en el restaurante en marzo de 2020 y todo hace indicar que no la van a reactivar. “Mucho tendrían que cambiar las cosas para reabrir la sala”, explica César Corbacho, administrador del restaurante. Así las cosas, también en su caso se quedan con una especie de cocina fantasma que a Corbacho le gusta denominar “obrador con despacho para atender al público”.

Desde la Federación de Hosteleros, explican que actualmente los turistas están salvando el mes de agosto para los restaurantes pero que la mayoría siguen ofreciendo el servicio a domicilio, que adoptaron el año pasado, como complemento a su actividad, una opción que ya no sería para turistas, sino para los vecinos de la ciudad.