La evolución de la pandemia es “muy buena” en Vigo, en palabras del alcalde, Abel Caballero, con caídas en las cifras de incidencia acumulada tanto a 14 como a 7 días –se sitúan en 684 y 305,7, respectivamente, tras bajar 18,3 y 30, según concretó el regidor olívico–, un número de infectados en el área sanitaria inferior a 4.000 por primera vez desde el pasado 25 de julio –3.967 tras siete días consecutivos de caída– y nueve personas menos hospitalizadas en planta.

Pero los datos deben seguir reduciéndose. Por ello, el mandatario local advirtió que se efectuará vigilancia policial en el puente de San Roque –el lunes es festivo– para poner coto a los botellones, que, junto con las fiestas privadas, son los dos focos más importantes de posibles contagios. “Hay que seguir con la prudencia y la cautela y ser especialmente cuidadosos. La hostelería es 100% segura, las fiestas privadas no lo son, me alegro de que lo diga el conselleiro. El riesgo no está en la hostelería reglada: la mayoría de los locales cumplen, los felicito, lo están haciendo muy bien. Se puede hacer ocio con cautela”, apuntó en la rueda de prensa diaria, horas después de participar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Tras trazar la evolución de la pandemia del COVID, Caballero, en respuesta a las críticas del conselleiro de Sanidade –denunció que el sistema de vacunación de Galicia está “siendo atacado” por el Gobierno de España y se quejó de que no vaya a recibir dosis del lote de 3,4 millones de viales anunciado por el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez–, aseguró que la comunidad es la tercera del país que más dosis ha recibido en proporción a sus habitantes. Con datos del pasado lunes en mano, anotó que se le habían entregado 140,4 vacunas por cada 100 habitantes. “La media de España está en 134,7. A la Comunidad Valenciana, 129,7; a Madrid, 132; a Murcia, 130”, indicó antes de manifestar que Galicia solo se ve superada por Asturias y Castilla y León.

“¿De qué se queja el conselleiro? ¿Por qué dice que Galicia está siendo maltratada? Trata de engañar. Galicia está siendo especialmente bien tratada en materia de provisión de vacunas. Hoy, nos anunciaron 1 millón de vacunas más de Moderna, que se van a repartir en proporción a la población. Galicia recibirá una parte. Es bueno no hacer utilización política mentirosa de los datos, da lugar a victimismos”, denunció.

Caballero aplaudió el “buen trabajo” del Gobierno central en la consecución de vacunas, logrando “más que otros países de la Unión Europea”: “Al acabar agosto, el 70% de la población estará vacunada”.