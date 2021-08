Los chavalillos del 63

Pues han vuelto a reunirse los chicos de la promoción Maristas del 63, o sea los que se despidieron del colegio ese año del siglo pasado o, si lo preferís, del milenio anterior. Por razones que no necesitan explicación, el año pasado no pudieron reunirse. Será por ello que han decidido reencontrarse una segunda vez al año, en la primera quincena de diciembre. De izquierda a derecha, José Ángel Montenegro, Enrique Acuña, Chicho Freijeiro, Fernando López Paz, Joaquín Rolland, Víctor Montenegro, Juan José Canosa, Pepe Garrido y Emilio Baños. Entre ellos podrán identificar a un ex director de Jesuitas, un arquitecto, un empresario hostelero, un excapitán del cablero Atlántida, un distribuidor cinematográfico y un colega mío y de esta Casa.

Chis Oliveira anduvo en días pasados por Caneliñas, en la Costa da Morte, buscando la memoria de las ballenas y Deborah Vukusic, tumbada en el suelo de su casa, como con mal de tripa, pensaba ese mismo día en St. Tropez. Mientras, Bieito Ledo, más enxebre, estaba oyendo Juego de tronos en el monasterio de Celanova, Ramón Lojo estaba en Muros con una rubia e Iria Blanco no podía salir de Ourense porque debía seguir amamantando a sus hijos, ¡de seis y dos años! Todos andamos desperdigados en los paréntesis veraniegos, y yo en Salamanca subí –más bien ascendí a los cielos– por tercera vez las 200 escaleras estrechas y antiguas del Ieronimus, las torres de la catedral de Salamanca, con la tan bella como avispada viguesa Valentina F. Resille.Pasé la sala de la Mazmorra, la de la Bóveda, la terraza de la Torre Mocha, presencié desde la altura del triforio, la balaustrada superior de la catedral nueva, la magnitud interior del templo... Tuvimos un magnífico guía, Miguel Ángel Luengo, que yo creo que es el alcalde de la Alberca, o al menos hay uno de igual nombre. Bien me dijo Peridis, experto en románico o gótico, a su paso por Vigo, que si el hombre alguna vez quiso elevarse para buscar el misterio de Dios, nunca había estado tan cerca del mismo como en el descabellado tiempo de las catedrales.

Quien no puede dedicar tiempo a la belleza y misterios del pasado catedralicio es el vigués Jacobo Cabeza Rey-Stolle, ocupado por definir las tendencias del presente para diseñar futuros. Jacobo se arriesgó con su nueva empresa, Freebox Galicia, en plena pandemia, saltando a Galicia desde la matriz madrileña, y apostó por un nuevo concepto que lo está llevando a situarse en posición puntera entre las agencias de publicidad de Galicia. Me cuentan que Jacobo siempre fue humilde, sin mostrar todo lo que su cabeza esconde, pero yo le cito porque lo merece quien se arriesga, y ahora creo que está trasvasando las fronteras de Galicia y anda a vueltas con la Junta de Andalucía. Emprendedor, jacobino por lo radical en el trabajo este Jacobo.

Zubiri canta a Pucho Boedo

Brillante y ejemplar este Serafín Zubiri, cantante, sí, pero campeón de atletismo para ciegos, maratoniano, alpinista o ciclista, por no hablar de otros menesteres deportivos practicados. Con ocho discos al menos. Ofreció un emotivo concierto- homenaje a Nino Bravo, junto a la agrupación musical de Vincios en Camos (Nigrán). Me cuenta Ruy Andrade que, aparentemente, está trabajando en un proyecto para homenajear a Pucho Boedo,de Los Tamara, que presentará próximamente.