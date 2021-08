Los hosteleros demandan más oferta lúdica para captar más turistas en O Marisquiño

El festival de arte urbano de Vigo de 2021 ya es historia y las miradas ya están puestas en el próximo año. Todos confían en la vuelta a la normalidad tras la pandemia del COVID, que se podrá celebrar O Marisquiño de siempre: “Sueño con que para el 2022 esté todo abierto y podamos disfrutar de esa maravilla”, señala Juanjo Figueroa, representante de los hosteleros del Casco Vello. Por su parte, César Ballesteros, presidente de los hosteleros de la provincia, aprovecha para pedir “otras alternativas de ocio” coincidiendo con la celebración del evento para captar más turistas, y que éstos también se queden más días en la ciudad. Ballesteros defiende que O Marisquiño atrae a un público muy diverso y hay que ofrecerle una alternativa cultural y lúdica paralela al festival.

Rubén Pérez teme que el evento deportivo cambie de lugar: “Lo único que pido es que el epicentro del Marisquiño siga quedándose en Vigo. Sigamos siendo los anfitriones del evento”, manifiesta el presidente de los hosteleros y comerciantes de la zona del Náutico.

A estas alturas, que las restricciones por la pandemia marcaron la vigésima edición de O Marisquiño no es ningún secreto para nadie. Sin embargo, lo que suponía una incógnita era el impacto que estas tendrían tanto en la afluencia de público como en la facturación y ocupación hosteleras. En este sentido, comerciantes y hosteleros apuntan que los aforos restringidos han limitado el aumento de facturación.

O Marisquiño representa una de las citas más importantes para la ciudad y su impacto económico repercute directamente en todos los negocios de la zona.

Frente a la facturación del 2019, el último año que se celebró el evento, el festival ha reportado en esta ocasión sólo un 30% menos que hace dos años, apuntan desde el sector. Entonces cuadriplicaban su facturación en comparación a un fin de semana normal de agosto. La caída de un 30% es un porcentaje inferior al esperado, dado que en esta edición, la asistencia de público era muy reducida por las limitaciones impuestas por la pandemia del COVID y el Descenso se celebró a puerta cerrada.

Uno de los eventos más importante de la provincia de Pontevedra ha ayudado a remontar las pérdidas del mes anterior, lastrado por el mal tiempo y las restricciones de la pandemia: “O Marisquiño nos ha ayudado a salvar el mes de agosto y a paliar las caídas de julio”, explica Rubén Pérez.

Optimismo con matices

El balance optimista es generalizado, tanto entre los organizadores como en los hosteleros, pero estos últimos con matices. Para el presidente de la asociación de comerciantes y hosteleros del Náutico, Rubén Pérez, la celebración del evento ha sido todo un acierto aunque las restricciones en su sector han condicionado la facturación. “ Aunque ha habido menos afluencia, hemos ido trabajando pero hasta donde las medidas nos dejan”, apunta.

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hospedaje de Pontevedra, César Ballesteros valora de buen grado que se haya mantenido la edición. Sin embargo, lamenta la poca visibilidad que ha tenido en esta ocasión y sugiere que el sistema de invitaciones gratuitas hasta agotar el aforo permitido, no estuvo del todo acertado y propone una alternativa mixta: “Fue un Marisquiño descafeinado. No ha tenido difusión porque no podía ser multitudinario. Las gradas no estuvieron ocupadas por mucha gente. Tenía que haberse hecho de otra manera. Se podría combinar una propuesta de acceso mixta: gratuita y de pago”, declara Ballesteros.

Además, el planteamiento tendría un doble objetivo, optimizar el sistema de acceso y también resolver el problema de la financiación. “No se trata de monetizar. Ese sistema mixto puede ayudar a reducir la dependencia de las subvenciones de las instituciones”, concluye.

En cuanto al tipo de público, sí ha experimentado un cambio destacable frente al 2019. Según Rubén Pérez, en esta ocasión ha sido mucho más familiar, “con capacidad de gasto”, siendo el turismo nacional el más predominante, sobre todo, viajeros cántabros, andaluces y vascos: “Firmábamos que el público del año que viene fuese como el de este año: familias y deportistas. No vino esa gente que mayoritariamente viene a utilizar los baños o a practicar botellón”.

Caballero: “Vigo tendrá el mayor certamen europeo”

El alcalde Abel Caballero anunció ayer que a partir de septiembre se reunirá con organizadores del evento para comenzar a preparar la edición de 2022. Caballero prometió que para el año que viene Vigo se convertirá en capital europea de las disciplinas urbanas: “Haremos el certamen de deporte urbano más importante de Europa”. El regidor se mostró muy entusiasmado por el balance positivo que extrae de las tres jornadas de O Marisquiño: “Acaba de ser un éxito, no sólo porque se haya realizado sino porque la seguridad COVID ha funcionado al cien por cien”. Caballero también hizo referencia al goteo de atletas procedentes de los Juegos Olímpicos de Tokio que han participado en esta edición. Aprovechó para destacar la participación en el festival de deportistas olímpicos y medallistas como Daniel Dhers, subcampeón de BMX, que aterrizaron directamente en Vigo después de conquistar los ansiados galardones. El alcalde no quiso dejar escapar la ocasión de equiparar a los atletas asistentes en los diferentes campeonatos de esta edición con los deportistas olímpicos: “El nivel de los participantes en O Marisquiño estaba al mismo nivel que las olimpiadas de Tokio”, señaló.

La organización destaca el alto nivel de este año

La organización estaba ayer ayer satisfecha y quiso destacar la calidad de los deportistas que han participado en todas las competiciones: “Ha habido un gran nivel competitivo que ha colocado al evento en lo más alto”. Joako Ezpeleta, director del festival, quiso además agradecer a los ciudadanos de Vigo la comprensión y el acompañamiento que han mostrado durante los tres días de campeonato: “Agradecidos al público de Vigo por la comprensión y acompañamiento en esta situación anómala”. En cuanto al transcurso del evento, Ezpeleta destaca la gran labor de los equipos de seguridad ya que las jornadas se desarrollaron sin ninguna incidencia. El balance para los organizadores es más que positivo, dada la especial situación a la que se han tenido que enfrentar, después de que incluso la celebración de este año estuviese en riesgo: “La valoración es positiva aún siendo un año tan complicado por las restricciones sanitarias”, explica.

