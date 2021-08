Punto y final con la adrenalina por las nubes

La ausencia de público

No solo la falta de público mudó por completo la estampa marisquiña, más bien, las sensaciones que el gentío producía en los participantes; una tónica, la de la ausencia de seguidores, que repetían y repetían todos los competidores, desde los más jóvenes hasta los veteranos y estrellas del torneo como el cuatro veces ganador del descenso y subcampeón de esta edición, el portugués José Borges, quien se mostraba algo apesadumbrado por la falta de gente: “Creo que nos hace falta el público porque es el que nos aporta la adrenalina”, apuntaba. En la misma línea, su compañero, rival y ganador de la prueba este año, el canario Edgar Carballo, insistía en esa misma idea aunque se mostró muy concienciado con la supervivencia del torneo: “Es un año para salvarlo, para que se mantenga la competición y espero que se recupere el entorno de otros años”, razonó.

Los de casa, al quite

El vértigo, los saltos que ponen el corazón a mil por hora, los giros increíbles y las danzas acrobáticas en el aire son solo algunas de las prácticas más espectaculares de un descenso en el que la presencia femenina todavía es menor: “Aunque cada vez hay más chicas. Y cada vez más jóvenes. Antes había entre nosotras una diferencia de edad muy grande”, afirma la madrileña y ganadora del torneo este año en categoría femenina. Pero sin ninguna duda los participantes locales fueron los más numerosos. La emoción de competir en casa les hace una especial ilusión, aunque resaltaban uno detrás de otro que sin público no fue lo mismo. “Era genial. Toda la gente animando, gritando. Yo que soy de Vigo, venían muchos amigos”, comenta Nico Larrán. Lo mismo apuntaba el vigués Xoán Pujalde: “Los ánimos que te da el público te dan ganas de apretar un poco más y eso nos falta”.

Pero la competición se vivió con la emoción que se merece. Debido a las medidas excepcionales que se han implantado este año por la emergencia sanitaria, las pruebas pudieron seguirse en streaming en todo momento desde la página web del evento. Las gradas vuelven a desmontarse hoy a la espera de que el año que viene se pueda disfrutar con total normalidad de un O Marisquiño sin distancias y con público jaleando a sus ídolos. En la web de FARO se pueden consultar todos los vídeos más espectaculares del descenso.

“A los corredores nos gustaría que el Descenso Urbano fuese olímpico” Rosi Martínez - subcampeona descenso 2021

La viguesa afincada en Andorra, siete veces campeona de O Marisquiño y subcampeona en la presente edición sabe de la importancia que tiene este torneo a nivel internacional, por ello y porque se celebra en casa, vuelve una y otra vez.

Rosi Martínez (30) es una de las figuras más representativas del MTB a nivel nacional. Ha asistido a dos mundiales con la Selección Española y aunque otras modalidades del deporte urbano ya son olímpicas, al Descenso en MTB no le ha llegado la hora: “A los corredores, a los aficionados como al debutante, nos encantaría que el descenso urbano fuese deporte olímpico”, reconoce algo resignada al contemplar cómo la bici aún no encuentra su sitio en los JJ.OO.

Rosi es ya una veterana. Tanto que descubrió que sería rider en la copa del mundo que se celebró en Fragoselo y que la maravilló. Hoy existen escuelas profesionales pero en el 2000 sólo estaban los ojos para mirar y copiar: “Yo no tuve entrenador. Me dediqué a copiar lo que veía. Tenía amigos que tenían bicis, sobre todo chicos, porque en aquel entonces había pocas chicas, que me ayudaban”, relata mientras recuerda sus inicios en dónde las chicas se contaban con los dedos de una mano: “Ser pionera te enseña a lidiar con ello. A hacerte notar cuando es necesario. Apoyarnos las pocas que somos. Siempre me he fijado mucho en las que ya estaban cuando yo empezaba, el año 2000. Como se comportaban en la carrera y la actitud que tenían”.

“El cariño del público es insustituible, es lo que te llevas después de la competición, ganes o pierdas”

Compagina el mundo del MTB con su trabajo en Andorra de Integración web y New Product en una gran firma de bicis y confiesa que competir en casa es “otra cosa”. Ha sido campeona de España en cinco ocasiones. Pero O Marisquiño es especial, y más el de esta edición: “El cariño del público es insustituible, es lo que te llevas después de la competición, ganes o pierdas”, señala Rosi.

Y aunque este año no haya ganado, la segunda posición para la viguesa es todo un triunfo ya que desde que vive fuera de España no viene tanto a su tierra, pero no piensa perderse ninguna. Por eso, porque se celebra en casa: “Que sea en Vigo representa mucha ilusión”, destaca, mientras se saca el casco y descubre sus potentes ojos claros.