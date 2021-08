La ilusión que espera por Vigo en Xogo

En marzo de 2020 la competición fue paralizada de forma abrupta cuando apenas se había celebrado la mitad de los partidos y a día de hoy los participantes, que son unos 3.000 de Vigo y su área metropolitana, aún se preguntan si va a volver y qué va a pasar con el dinero de la inscripción abonado.

Alejandro Costas, presidente de la organización recreativa Vigo en Xogo, explica que “tiene la ilusión de volver a retomar esta competición en el mes de octubre” pero todo está condicionado por las circunstancias sanitarias. Si el ritmo de vacunación no se para y se llega finalmente a la gente de 18 años, podría volver.

Con respecto al dinero abonado, Costas indica que se devolverá la parte proporcional de lo pagado respecto a lo que se jugó. Si el equipo continúa en la competición, se le descontará la parte pagada en la nueva inscripción. Estamos hablando de unos 50 euros por persona, dependiendo de la modalidad (baloncesto, fútbol 7, fútbol 11 o basket) y el número de jugadores por equipo. Otra cosa es el seguro, otros 53 euros abonados por cada jugador, que, según explican, ya se han reclamado a la compañía de seguros pero no los devuelven. Desde la correduría de seguros que trabaja con Vigo en Xogo indican que “la prima es anual e indivisible” y pese a que lo solicitaron, les dijeron que por ley no tenían que devolverlo. “Consultamos con los abogados y nos dijeron que no era posible”.

Protocolo

Desde el Concello de Vigo, por su parte, se muestran totalmente favorables a seguir cediendo las pistas para que se pueda desarrollar la competición, pero no pueden concretar una fecha de retorno. “Vigo en Xogo será retomada de forma inminente, tan pronto como la pandemia lo permita”, destaca Abel Caballero.

Para su puesta en marcha los organizadores de Vigo en Xogo deberán preparar un protocolo con toda la trazabilidad de la competición, un documento que debe contar con la autorización de la Xunta. “Actualmente podrían organizarlo como evento deportivo, como una actividad al margen de la competición oficial de una federación”, explica Daniel Benavides, jefe del servicio provincial de Deportes de la Xunta de Galicia. Además del seguro deportivo para cada participante, la competición deberá contar con un seguro de responsabilidad civil y nombrar al coordinador COVID, responsable de determinar el protocolo. A día de hoy habría que jugar con mascarilla obligatoria.

