La empresa BETA Implants crea la tecnología más avanzada del mundo para mascotas amputadas

Sus endo-exoprótesis ya han mejorado la calidad de vida de una decena de perros y gatos de toda España y Portugal

La empresa BETA Implants ha desarrollado la tecnología más avanzada del mundo para mascotas amputadas. Sus endo-exoprótesis, que ya han mejorado la calidad de vida de una decena de perros y gatos de toda España y Portugal e incluso evitado algún sacrificio, carecen de competencia en el ámbito veterinario. Y respecto a los humanos, un nicho de mercado al que podrían dar el salto en el futuro, solo una compañía escandinava ha logrado desarrollar hasta el momento un producto de similares características y con resultados contrastados durante años en pacientes.

“Es un reto muy complejo que sigue abierto, tanto en animales como en humanos, donde se ha avanzado más. El problema está en la unión entre la parte mecánica y la biológica. Aunque la prótesis sea superavanzada el acoplamiento se hace por vacío, presión o algún tipo de anclaje tipo cinturón. Y esto conlleva que las prestaciones sean malas, se originan muchos problemas por llagas y heridas y no hay una buena transmisión de potencia”, explican Bibiana Rodiño, fundadora y CEO de la empresa, y Antón Rodríguez, socio y director de I+D.

Tras un arduo proceso de documentación e investigación, los ingenieros idearon una solución compuesta por una endoprótesis de titanio médico impresa en 3D y una exoprótesis que incluye un componente de aluminio y una pequeña pata de silicona. Y el desarrollo sigue funcionando con éxito en todos los pacientes operados desde 2018 hasta la actualidad. Ahora mismo, la empresa tiene varios casos en proceso y una larga lista de espera que no podrán abrir hasta después del verano.

Inspirada en las astas de los renos y la capilaridad de los árboles Uno de los mayores desafíos del proyecto, que requirió años de estudio y muchas pruebas, fue el desarrollo de la interfaz, la unión entre la piel y el exterior. Y los ingenieros se inspiraron en la naturaleza (biomimética) para resolverlo con éxito, en concreto, en las astas de los renos y el principio de capilaridad de los árboles. El material biocompatible y su estructura reticulada permiten que el tejido crezca y se agarre a la prótesis sin generar heridas. De lo contrario, podrían originarse infecciones que harían fracasar la intervención. “Para conseguir una correcta integración con todo el tejido blando y la piel es necesario que fluyan la sangre y los nutrientes a través del implante. Y para lograrlo nos basamos en el principio físico-químico que hace que el agua y los nutrientes lleguen desde las raíces de los árboles hasta sus copas debido a la geometría de sus “venas”. Por eso dotamos al implante a nivel microscópico de unos conductos y de un acabado superficial que permiten que estos fluidos se muevan”, detalla Rodríguez.

Uno de los mayores avances de su solución es que la endoprótesis (la que va bajo la piel) tiene un diseño que abraza el hueso. “Los sistemas que había hasta ahora eran intramedulares, iban por dentro del hueso. Pero nosotros desarrollamos un soporte mecánico que no lo desvitaliza, permite que siga funcionando y apoye el implante”, explica Rodiño.

La exoprótesis también cuenta con una particularidad, un ánodo de sacrificio, en terminología ingenieril, que soluciona otro de los “puntos débiles” de los desarrollos que han intentado llevar a cabo otras empresas: “Gracias a este elemento, si se produce un sobreesfuerzo a nivel de tensión, por un salto o cualquier otra circunstancia, la rotura va a tener lugar siempre en la parte externa, que se puede cambiar. En las otras soluciones se rompía la interior, que al estar unida al hueso no se puede sustituir”.

La tecnología de BETA, que en 2022 se trasladará a nueva nave en la Plisan, marca una “línea muy prometedora” tanto en animales como en humanos. “La falta de una buena fijación al hueso impide usar las señales eléctricas del interior de los músculos para dotar de más prestaciones a la prótesis. Con nuestro implante ya se consigue la unión que lo permite. Y con el tiempo, se podrán desarrollar exoprótesis con más movilidad e incluso dotarlas de sensibilidad”.

Sombra, la primera paciente que volvió a correr tras 2 años

Sombra, una pastor ibicenca, es la primera paciente con endo-exoprótesis que disfruta de una nueva vida. Le amputaron parte de la pata delantera izquierda por la necrosis que le provocó un pincho de palmera. “Cojeaba y la herida no se curaba, los propietarios fueron a varias consultas hasta que un veterinario de Valencia que es cliente nuestro le encontró el pincho, que ya había avanzado 15 centímetros, y no fue posible salvarle la extremidad. Se fatigaba tanto que caminar 10 metros era un infierno. Iba a saltitos y se frustraba al no poder jugar con otros perros. Ahora corre y disfruta con ellos. Sus dueños están muy agradecidos e incluso vinieron a visitarnos desde Ibiza con ella”, relatan encantados.

La cirugía tuvo lugar en un hospital de referencia de Sevilla y fue llevada a cabo por dos veterinarios. Antón Rodríguez también asistió al procedimiento.

Aunque por ahora solo han aceptado gatos y perros, también han recibido consultas de caballos, burros e incluso un toro. La mayoría de pacientes han perdido extremidades por cepos o atropellos. En el caso de doble amputación, la prótesis les permite incluso evitar la eutanasia.

Todo el proceso cuesta alrededor de 4.000 euros y solo se admiten pacientes cuyos propietarios puedan garantizar atención durante el postoperatorio de 30 días. Después se implanta la exoprótesis y en el mes siguiente recuperan una actividad normal.

BETA tiene protocolos de seguimiento para conocer la evolución y, como curiosidad, las mascotas que van a la playa se recuperan antes y mejor. Sus responsables también revelan que han tenido que hacer frente a “retos domésticos”: perros que se comen la pata de goma, otros que juegan con ella y la esconden o dueños que han pedido distintos modelos para exterior y casa.