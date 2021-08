Cada vez, más personas, influencers o anónimas, se declaran “yoguis”, amantes de la práctica del yoga y la forma de vida que plantea. Su gran presencia mediática ha permitido que la sociedad se familiarice con él, y los vigueses son prueba de ello, con los cada vez más numerosos espacios dedicados a esta práctica.

“La idea de crear el centro es impartir una enseñanza milenaria, pero también aprovechar los beneficios que tiene el yoga en la medicina”, explica el doctor Jacobo Álvarez, médico y profesor de yoga en el centro Cygom. Siguiendo esta línea, cada vez son más los estudios científicos que avalan la eficacia de esta práctica en la salud, como, por ejemplo, reducir la presión arterial, disminuir los niveles de estrés y mejorar los procesos de digestión.

Además, tras el confinamiento y la pandemia, un grupo nutrido de personas ha necesitado ayuda, tanto psicológica como física, para poder sobrellevar la situación. “Ha habido una explosión de ansiedad y de diferentes psicopatologías”, asegura el profesor Manuel Bello, especializado en mindfulness (término que hace referencia a la consciencia plena mediante la meditación). Por eso, el yoga y las prácticas de cuerpo-consciencia, en las que también se especializa Bello, son una terapia eficaz.

Sin embargo, el sentido originario del yoga, hace miles de años, ya perseguía “que el cuerpo no enfermase, que estuviera sano”, explica Maite Posada-Curros, directora del centro Caledonia, el primero en impartir la modalidad de aeroyoga en Vigo. Por ello, hay gente que piensa que hoy en día “está de moda”, porque la gente acude a estos centros achacando dolores de espalda, problemas posturales o trastornos psicológicos. Sin embargo, “es algo que mejora inconscientemente con la práctica”, mantiene Silvia García, “yogui” desde hace cinco años.

Así, no ser capaz de despejar la mente o la necesidad de relajar unos nervios permanentes son algunos de los motivos más frecuentes en los principiantes. Sin embargo, algo que también apoya la decisión de iniciarse en el yoga son los dolores musculares. Silvia García se decidió a probarlo de nuevo (ya que la primera vez no lo había disfrutado) porque su trabajo la obliga a “estar sentada todo el día, y quería fortalecer la musculatura”. “A mí lo que me gusta es que con 90 años puedes seguir practicando yoga”, confiesa.

Superar el confinamiento

Nuria Portela, “yogui” de 45 años, es una de las personas a las que el yoga “salvó” en el confinamiento. “Ya practico yoga desde hace tres años, pero fue en el confinamiento cuando empecé a practicarlo a diario. Me ayudó mucho a superar esa etapa”, asegura. Portela, que empezó convencida por su prima, lo tiene claro: “Yo era muy nerviosaa, pero el yoga me ha dado una serenidad que no tenía”.

Y, precisamente, para intentar que sus pacientes puedan alcanzar una edad avanzada de la mejor forma posible, el centro Cygom plantea un tipo de yoga restaurativo, rehabilitador, que se centra en aquellos que sufren una patología crónica. Miguel García es uno de ellos: “En los dos meses que llevo, conmigo han hecho maravillas. El yoga te deja agujetas bonitas”.

Como Miguel, cada vez hay más hombres que se animan a practicar esta disciplina, aunque, en España, aún predominan las mujeres. “En otras partes del mundo esto no es así”, revela Posada-Curros. “Tengo mayor porcentaje de hombres que otros estilos, porque me centro en los que son más dinámicos”. Y es que, muchos hombres no se atreven con esta práctica por concebirla como algo “aburrido o demasiado relajado”. Pero cada vez existe más variedad.

En palabras de Catalina Álvarez, directora del centro Raw Yoga: “Antes venía un perfil determinado, con una inquietud más espiritual y, por ejemplo, vegetarianos. Ahora viene gente de la banca, cirujanos profesores, y un largo etcétera”. Además, la idea preconcebida (que existe en Occidente) de que el yoga es una práctica fácil, no es del todo cierta. “Mucha gente viene pensando que no van a hacer ejercicio, y a los 10 minutos están con la lengua fuera”.

Los propios hombres ejercen como efector tractor para atraer la presencia de otros hombres. “Se animan al comprobar que hay otros como ellos, normales y corrientes”, dice Álvarez.

Con todo, para el que piense que el yoga no es para él, se sorprenderá al comprobar la infinidad de modalidades entre las que puede elegir: hatha yoga, vinyasa yoga, bikram yoga o aeroyoga son los más conocidos, y cada uno tiene una especialidad. “Todos podemos hacerlo, y si encuentras el estilo que te va mejor, puedes conseguirlo”, concluye.

La meditación, un instrumento clave para la salud

“El mindfulness es una meditación atencional, y es mejor que el tratamiento con ansiolíticos”, explica el doctor Jacobo Álvarez, que trabaja en el centro Cygom. “Nosotros tratamos a mucha gente con cáncer, estrés crónico, ansiedad, depresión, demencia, alzhéimer, artrosis, y un largo etcétera. Son gente a la que la ciencia no puede dar solución por ahora”, comenta Y es que, según la Société de Médicine de Paris, el yoga terapéutico es “una técnica milenaria útil y efectiva en la prevención y curación de enfermedades”. Por ello, pacientes como Miguel García, que sufre una patología crónica, notan beneficios desde “el primer día”. “Yo había practicado otros deportes, pero nada me ha ayudado como esto”, asegura. Y profundiza: “Consigue que me relaje, que no tenga cambios de humor brusco y que sepa respirar. Nada me hizo tanto como esto.”