El camino al éxito: de la calle al cielo

No se conocen de nada. Casi todo les separa excepto el skate, que les ha traído a O Marisquiño en varias ocasiones. Julia Benedetti nació y vive en A Coruña, –aunque su apellido pueda hacer pensar que venga de la mismísima Sicilia– y con tan solo 16 años acaba de aterrizar en Vigo directamente desde Tokyo, donde ha participado en unos Juegos Olímpicos en los que, clasificase era lo de menos: “Estoy muy agradecida, fue una experiencia inolvidable”, explica entusiasmada.

Christian Estrada, sin embargo, no ha tenido cable directo al éxito deportivo. Antes de cavar hubo que sembrar. Primero, hacer una vida y después pensar en disfrutarla. En este caso con el skate. A sus 26 años, Christian es una figura destacada dentro de la disciplina urbana: doble campeón de España de Skate Street y subcampeón internacional de la Red Bull Skate Arcade son solo algunos de los títulos conquistados en los últimos años. En la intimidad, entre los suyos, entre otros snakers su alias es “Babuin”, y desde que se vino desde Colombia con su familia a buscar una vida mejor no sabía que el skate se iba a convertir en su mundo, no el único, pero sí el más importante.

Mientras Julia estudiaba primaria en su colegio de Coruña, Christian recalaba en Alcalá de Henares (Madrid) procedente de Lanzarote, el primer destino elegido por su familia para empezar de cero. Allí, le regalaron su primer skate de un supermercado con la cara de Bart Simpson: “Nunca olvidaré ese momento”, recordaba. Christian no sabía entonces que en un futuro no muy lejano iba a ser la estrella invitada a la inauguración del ride park –de 2.500 km2– de su ciudad.

En el norte, una alevín de skate iba dando sus primeros pasos en la disciplina: “Mi hermano, que hace surf, tenía una tabla de skate para cuando no había olas, la cogí y empecé de broma”, queriendo matizar que se inició un poco por casualidad y descubrió que aquello podía ser algo más que un simple juego. Se apuntó a una escuela profesional y el trabajo duro hizo el resto. Demasiado pequeña todavía, en aquel entonces, para pensar en O Marisquiño, en el cual Christian Estrada ya había empezado a participar. Todavía se acuerda de la primera vez que vino: “No tenía mucho, me trajo mi padre en coche”. Tenía tan sólo 19 años y los hoteles en Vigo estaban rozando el completo y los precios de aquellos que disponían de habitaciones libres no eran asequibles para el bolsillo del padre de Christian: “Dormimos los tres días detrás de la rampa, dentro del coche”, asegura Estrada, sin ningún tipo de lamento. Asumiendo que esas experiencias forman parte del recorrido. Aquel chico con “poca plata” no sabía que en 2011 iba a ser el ganador de O Marisquiño. Igual lo soñaba, incluso que podría conseguirlo, no que lo alcanzaría. Después vendría Barcelona, Madrid capital, Londres: campeonatos, premios y patrocinador: “Es lo más importante, hasta que no consigues eso, no empiezas a vivir de esto”, apunta intentando hacer un ejercicio de memoria. Hoy ya no sabe cuantas ediciones de este evento olívico lleva a su espalda: “Tal vez la undécima o la duodécima”, recuerda.

El colombiano llegó a dormir en otra edición con su padre bajo una rampa

Mientras, para Julia esta es su tercera vez. Con la aventura de Tokio todavía siguiéndole los talones, no digiere todo lo que le ha pasado: desde que la recogieron en el autobús del aeropuerto hasta compartir habitación con Fátima, una medallista de oro en la modalidad de tiro con escopeta. Un abanico de deportistas de tantos países que ni siquiera sabía que existían: “Estaba con los mejores del mundo”, exclama. Entró en la selección española por su trabajo y espíritu de superación. Es cierto, no tuvo que ganar el campeonato del mundo para llegar a las olimpiadas porque su ojeador sabe que el talento hay que cuidarlo y no dejarlo escapar.

Christian, por su parte, es escurridizo. Sabe que para ganar primero hay que perder. Y que para comprar un skate de 100 euros, había que comprar primero el de 50. Ahora podrá comprarse varios. A Julia, con 16 le regalan zapatillas y tablas, y Christian con 26, puede decir que vive del skate y muestra lo que la disciplina hace con el principiante: “El skate primero te enseña a sobrevivir y después a disfrutarlo”. Quizá Julia haya empezado el camino al revés.

