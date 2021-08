Un joven de 20 años, ingresado por COVID en la UCI del Cunqueiro

Según apuntan fuentes sanitarias, en la UCI del Hospital Álvaro Cunqueiro hay en la actualidad cinco personas ingresadas, y una de ellas es un joven de solo veinte años que entró en la unidad de críticos hace unos días por una neumonía bilateral provocada por el COVID. El paciente no está intubado y su vida en principio no corre peligro, pero el virus ha causado complicaciones en las patologías previas que ya presentaba. Como la mayoría de los jóvenes, se habría contagiado por no cumplir con las medidas de seguridad sanitarias y todavía no había recibido la primera dosis de la vacuna antes de su ingreso. Ingresó en planta tras dar positivo y de allí fue derivado a la UCI tras complicarse su situación clínica.

Este joven de 20 años no es el único paciente con COVID en la unidad de críticos del Cunqueiro. Allí también está una mujer de algo más de treinta años que dio positivo estando embarazada y que recientemente dio a luz tras practicarle una cesárea. El virus complicó su situación metabólica y fue necesario su ingreso en la UCI, aunque su evolución también es favorable.

En peor situación se encuentran los otros tres enfermos con COVID que se encuentran en la unidad de cuidados críticos del Cunqueiro. Dos de ellos tienen 62 años y otro 68, De estos tres pacientes, dos están vacunados con la pauta completa y el otro no ha recibido ninguna dosis de la vacuna, aunque se desconoce la razón concreta. Además, hay que señalar que según apuntan fuentes sanitarias hay unos diez pacientes ingresados en la unidad intermedia para enfermos COVID, donde reciben terapia respiratoria no invasiva e intentan evitar que no necesiten ser derivados a la UCI. Esta unidad de cuidados intermedios se encuentra por tanto a caballo entre planta y la UCI, y también atienden a enfermos que salen del estado crítico y ya no necesitan estar intubados y pueden seguir en esta unidad su progresiva mejoría.

Hay que recordar por otro lado que hay pacientes que continúan en la UCI que ya son negativos pero que a los que el virus les ha dejado importantes secuelas, especialmente respiratorias, por lo que siguen necesitando una estrecha vigilancia médica.

Por lo demás, parece que las restricciones (que estarán vigentes al menos hasta el próximo 21 de agosto) están empezando a causar efecto y a aplacar la quinta ola en el área sanitaria de Vigo. Además de reducir la incidencia en varios municipios, incluida la propia ciudad olívica, la tasa de positividad también mejora respecto a anteriores jornadas. Y es que de las 1.378 pruebas que se realizaron en un día, 176 fueron positivas, es decir, el 12,77%, seis puntos menos que el día anterior. Hay que tener en cuenta, no obstante, que aunque es una mejora, la cifra se sitúa todavía muy por encima del 5% que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS) para determinar si la pandemia está controlada en un determinado territorio.

Respecto al proceso de vacunación, el Sergas prevé citar entre hoy y el próximo viernes a unas 33.200 personas en el Ifevi. Por tramos de edad, serán 18.000 para el grupo entre 20 y 29 años, 5.000 para 16-19 y el resto serán segundas dosis de la vacuna que están destinadas a estudiantes Erasmus y a repescas de personas que por algún motivo no acudieron a la primera cita.

Mientras tanto, en las residencias no hay ningún cambio. Solo hay contagios en los geriátricos Bodía Magnolio y DomusVi Salesas y en el centro de discapacidad Hogar San Rafael, que sigue siendo el más afectado de Galicia con 31 usuarios que han dado positivo.

Muere en su casa un radiólogo del Meixoeiro

Los bomberos de Vigo encontraron el pasado jueves al radiólogo del Meixoeiro Juan Manuel Outomuro muerto en su piso. La alarma saltó después de que el médico no acudiera a su puesto de trabajo en el hospital tras el período vacacional y de que no contestase a las llamadas. La Policía Nacional avisó a los bomberos, que entraron por la ventana de la vivienda, ubicada en la sexta planta de un edificio, y encontraron a Manuel Outomuro, de 53 años, ya sin vida.