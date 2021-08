“Yo también quiero hacer eso”

Los más pequeños inauguraron la sesión de apertura con los talleres de Skate, Breakdance y BMX

Ayer arrancaba la vigésima edición de un Marisquiño especial. En cada punto de acceso, debidamente perimetrado se le sumaba un stand de hidrogel. Sí. Aparte de un dispensador para que cada usuario aislase sus manos del virus; además, en cada entrada a los distintos recintos donde se celebran las competiciones se encontraba un puesto plagado de decenas de gel hidroalcohólico con el que amablemente obsequiaban a cada uno de los asistentes. La seguridad en ese sentido está garantizada.

O Marisquiño amaneció tímido, tal vez porque la mañana se despertó poco halagüeña, pero los salvadores rayos de sol hicieron su aparición y los primeros talleres de la jornada comenzaron sin ningún contratiempo. Ayer era el turno de los peques, de algunos entrenamientos y de la llegada de los grandes atletas y demás participantes.

Pero, sin duda, el día fue para ellos. Para los benjamines de la casa. Ataviados con sus cascos y rodilleras se deslizaban por las rampas los pequeños skaters que no se perdían ninguna de las enseñanzas de sus monitores, como quién quiere exprimir una hora en un segundo. Una veintena de niños sorteaban los obstáculos de la yincana skater que, a juzgar por sus caras, resultaba todo un desafío. Entre esas caras se encontraban las de los hermanos Xián (10) y Xela (6) que, además de ser los flamantes ganadores de dos tablas de skate en el sorteo celebrado al final del taller, son dos claros aspirantes a futuras promesas del deporte urbano. Xián, por su parte, ya compite en la Liga Gallega en categoría Medio. Su objetivo es el más ambicioso de todos: “Sé que hay muchos niños mejores que yo, pero a mí lo que me gusta es venir y pasármelo bien”. Pero teniendo diez años y empezando a los seis, la afición viene de lejos. A esa edad, cuatro años en un deporte es un mundo: “Empecé con seis años. Mi padre me compró un skate, simplemente para pasear. Después me apuntaron en la Escuela Barrios y me gustó mucho. Luego en Reyes me regalaron otro, porque el que tenía se me cayó a un pantano”, explica Xián, con una concentración pasmosa.

Su madre, Sara, los sigue atentamente de una grada donde los asientos ocupados se contaban a cuentagotas: “Somos de Vigo, y llevamos viniendo desde Xián tenía 4 años porque también baila break. Y empezamos viniendo por eso y ahora también por el skate”, explica.

Xián tiene tan claro el motivo que lo lleva todos los días a patinar que dan ganas de intentar coger una tabla a riesgo de resultar lesionada: “Me siento libre, me divierto, y hago amigos. Es lo único que me importa”, insiste Xián, mientras llama a Xela, protegiéndola con la mirada de hermano mayor. Xela, más tímida, sujeta su tabla de skate como si acabara de comprársela. Su mano acaricia la comisura de su tabla –que no patín– firmemente, sin titubeo. Un día Xela caminaba por la calle y vio como patinaban varios skaters y con tan solo seis años, le sobrevino una alerta de lo más clarificadora y expresó aquello de “Yo quiero hacer eso” y no hubo más que hablar. Tal vez que sus padres, en la anterior edición de O Marisquiño, le comprasen una tabla tuvo algo que ver, pero a día de hoy una de las prácticas que más le apasionan es tirarse por una rampa.

Para otros, la primera vez

A veces basta una simple imagen de otro niño haciendo algo que uno no hace para que entres las ganas de hacerlo. Algo parecido le sucedió a Jacob que, con tan solo 7 años decidió comenzar ayer a patinar, aprovechando la oportunidad de participar en los talleres gratuitos que puso en marcha la organización del evento: “Nosotros somos de Lugo, mi hermana vive aquí en Vigo y dijo que quería empezar a patinar y bueno, hoy es el primer día, la toma de contacto y parece que le gusta. Así que habrá que mirar algunas clases o algo”. señalan Silvia y Cecilia, madre y tía de Jacob.

No hay que olvidar que estas modalidades de deporte urbano son para que los niños, fundamentalmente, lo pasen bien. Para sus padres, es lo único importante: “Fueron a un par de clases y les gustó mucho. Nosotros también los animamos porque creemos que este mundo es muy sano y muy interesante, deporte, y así también socializan. Muy chulo”, apunta Gerson, que también llevó a sus dos hijos al taller.

No cabe ninguna duda que ellos fueron los protagonistas de la jornada de apertura que promete, divierte y apetece.

El arte urbano llena de color As Avenidas Los artistas urbanos como el madrileño Nem, madrugaban ayer para dejar su huella pictórica en varios murales a lo largo de toda la explanadas del recinto. Las obras están inspiradas en un poema de la poetisa y escritora gallega, Yolanda Castaño, con metáforas marinas que relacionan al hombre con el mar.

El vigués Saúl Vilar gana el BMX Junior Ayer se celebró la primera competición en la modalidad de BMX Junior. El rider local Saúl Vilar se ha impuesto una vez más en la categoría de BMX Junior y se corona como el primer campeón de O Marisquiño 2021. De segundo y tercero: Szilvester Finta-Szücs y Marc Díaz.

Dispositivo especial de la Policía El alcalde de Vigo, Abel Caballero acudió a la apertura de la 20ª edición de O Marisquiño. El Concello y fuerzas policiales pusieron en marcha un dispositivo especial de seguridad.