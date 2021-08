La denuncia del estado de “abandono” de A Riouxa efectuada por la Asociación Veciñal de Teis no ha sido bien recibida por el alcalde, Abel Caballero. Acusó a sus miembros de “mentirosos” y de “no hacer más que política”. El regidor olívico defiende que el parque “está en buenas condiciones” y que, además, el Concello “ya está trabajando en la reordenación del arbolado”, sustituyendo pirófilas, como eucaliptos y acacias, “especies invasoras y nocivas”, por otras adecuadas al ámbito. “Y vamos a mejorar el parque infantil”, apostilló.

“La Asociación Veciñal de Teis está dedicada íntegramente a la política. Estos señores y señoras, que llevan dedicados a la política toda la vida acantonados en una asociación de vecinos sin hacer nada por Teis, vuelven a mentir. Mienten más que respiran y se dedican a defender Redondela. No les voy a dejar pasar ni una. Son unos mentirosos”, destacó.

Albergue de O Berbés

Caballero reiteró su crítica a la Xunta de Galicia por la construcción del nuevo albergue ubicado en la Praza do Berbés, inaugurado a finales del pasado mes de junio, puesto que “hace competencia desleal a la actividad hotelera de Vigo con 70 camas”. “Creo que no se tenía que hacer ahí un albergue. Yo los hago para la gente sin techo, que lo necesita; la otra necesidad la cubren los hoteles de Vigo. Cada vez que alguien duerme en el albergue de la Xunta, no duerme en un hotel de Vigo”, manifestó el regidor.