Te invito a soñar, qué buen título para una exposición como la que el vigués Jorge Ruiz de Lama acaba de inaugurar en el Multiusos de Redondela. Jorge reside en Pazos de Borbén y sus actividades empresariales en el mundo del derecho mercantil siempre han dejado tiempo para su pasión la pintura y la poesía. Ahí le veis, arropado por amigos como Sebastián Rodríguez (Chano), el concejal de cultura de Redondela Daniel Boullosa, los diputados del PP nacional Javier Bas y autonómico Alberto Pazos, el secretario del PSdeG Leonardo Cabaleiro, de Josefa Calvar de Canal 14, de Marietta de TVG así como de Ana Alonso, Jesús Crespo, Leticia Nogueira o Manuel Conde entre otros.

Se fue Pepe, del clan Portela

Me entero por Alberto Barciela del fallecimiento de Pepe Portela, el mayor de los cinco hermanos Portela de Avión, de familia emigrante a México hace muchos años. Recuerdo que con Pepe Cadavedo como oficiante y otros amigos como el fotógrafo Carlos Rodríguez comimos con él y su hermano Serafín en su hotel de Santiago, Los Abetos, y en el Soriano de Vigo, y con todos (también Ricardo, Agustín y Jaime) en la Casa Grande de la Almuiña en Arbo, y alguna vez quedamos en otro de sus hoteles, el México vigués que fundó entre otros su padre. Siempre maravillosamente atentos, humildes a pesar de su gran imperio hostelero en diversos países del mundo y entrañablemente unidos entre ellos, como un clan familiar, muy considerado en México, amigos de grandes empresarios gallegos como Vázquez Raña o Carlos Slim, que alguna vez estuvieron en su casa de Avión. En Vigo tienen también casi todos los hermanos casa, estaban muy vinculados a nuestra ciudad. Carlos Rodríguez, que tiene mejor memoria que yo y los conoce bien, me recuerda que ayudaron a mucha gente. Otro de los hermanos, Jaime, había fallecido ya hace años. Hermosillo en México, Vigo, Avión y Ourense fueron y son las refrencias geográficas afectivas de esta familia emigrante que siempre tuvo a Galicia en el corazón.

En el sepelio de Alfonso

No pudo ayer, a última hora, asistir Carlos Núñez pater al sepelio del abogado Alfonso Álvarez Gándara, pero sí lo hizo su hijo, Carlos, para tocar alguna pieza y dejar clara no solo esa gran sensibilidad que le rebosa y rebasa, sino su férrea vinculación al Vigo que le parió a pesar de tener el mundo por montera. Extrañamente no había representación municipal alguna a pesar de que Alfonso fue concejal en la primera Corporación democrática. Pudimos saludar allí a mucha gente como a Camilo Nogueira, al que ya le hicimos sus memorias para FARO, al presidente de Terras Gauda, Fonseca Moretón, al que se las haremos cuando sea mayor, igual que al presidente de la RAG, Víctor Freixanes, que llegó iluminado por la compañía de su mujer, Malós, Pero con quien me senté a hablar unos minutos fue con el sindicalista Paco Lores Santacecilia, a quien también le hicimos hace un año sus memorias, y que mantiene ese buen humor y sonrisa sempiterna que siempre le acompañó aún en los duros momentos que tuvo que vivir en el sindicalismo combatiente de otrora. Lores (que está hecho un galán a sus 86 tacos) y Alfonso Álvarez Gándara vivieron muchas experiencias juntos ya desde 1972 en que el nacionalismo se adueñó democráticamente de la Asociación Cultural de Vigo, pero tanto en el orden laboral como político, que ambos compartieron cada cua desde su atalaya. ¡Cuántas cosas podrían recordar juntos si la muerte no se hubiera llevado a uno de ellos!