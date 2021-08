La segunda mano también triunfa en los libros de texto

La compraventa de libros escolares se ha disparado en las plataformas digitales, y aplicaciones como Wallapop o Vinted se postulan como las más usadas entre los vigueses para hacerse con material escolar a precios rebajados. De media, se puede llegar a ahorrar un 58% en la compra de estos productos, y, según Boston Consulting Group, el negocio global de objetos de segunda mano crecerá entre un 15 y un 20% hasta el 2026. De hecho, incluso Anna Wintour, editora jefe de la revista de moda Vogue, ha abogado en numerosas ocasiones por la economía circular y el mercado de segunda mano.

Y es que, como ejemplo, un libro utilizado de 2º de Bachillerato puede costar, en estas plataformas, entre 10 y 30 euros (dependiendo de la materia). En cambio, el precio de compra de un libro nuevo oscila entre los 40 y 50 euros. Teniendo esto en cuenta, las familias se gastarían entre 100 y 300 euros por niño. Sin embargo, y para intentar reducir ese gasto, existen ayudas familiares para la adquisición de materiales escolares, por ejemplo, las impulsadas por la Xunta. En la misma línea, hay colegios en los que se han instalado bancos de libros (de segunda mano) para darles más de una vida, compartiéndolos entre familias.

“La gente compra libros por 25 céntimos por ahí y no vienen a la librería; esto los libreros lo notan muchísimo”, declara Sinda, responsable de la librería Vigo. Y es que, el auge de estas plataformas no ha dejado de crecer en los últimos años. Entre los motivos, el fenómeno Greta Thunberg y el aumento de la conciencia ecologista en la sociedad. Muchas personas prefieren dar una segunda vida a cualquier artículo antes que comprar uno nuevo, teniendo en cuenta que lo usarán durante poco tiempo. Además, si antes se “pasaban” los libros a familiares o amigos, ahora se intenta sacar un beneficio a lo que no sirve. Por ello, los vendedores afirman que lo que buscan es deshacerse de lo que ya no usan, y “si es ganando algo, mejor”. En la misma línea, el ahorro que supone para los padres es un punto esencial, ya que la vuelta al cole es un momento de gran desembolso económico. Y todo ello sin olvidar a las nuevas generaciones, tan acostumbradas al mundo digital y al intercambio de productos, que abogan por esta forma de mercado, desde casa y a precios reducidos.

“Además, los libreros y las editoriales contábamos con reponer dos años de libros de texto, pero la Xunta lo canceló todo”, denuncia Sinda. Por su parte, la Xunta de Galicia tomó la decisión de prorrogar la vigencia de los libros de 4º y 6º de Primaria y 1º y 3º de la ESO para “ahorrar dinero a las familias”, por lo que “los planes de las editoriales y los libreros cambiaron”, declara la librera. De la misma forma, existen programas educativos, motivados también por el Gobierno autonómico, que ofrecen ordenadores a los colegios, implantando dinámicas digitales. Por ello, y según Sinda: “Ahí tampoco vendemos texto”. Es fácil deducir así que todo apoyo tecnológico puede mermar las ventas de papel, aunque no las hará desaparecer.

Algo que también habría podido afectar negativamente a los ingresos de las librerías es el auge de libros electrónicos o, incluso, la circulación de libros “piratas”. “Nosotros lo llevamos bien, afortunadamente, la labor del librero ahí es muy importante”, afirma Maribel, encargada de la librería Nobel Gran Vía. Por su parte, Sinda lo tiene claro: “Hay una edad que desaparece del mercado de la lectura, que son los adolescentes; la mentalidad de la cultura no existe ya”. A pesar de ello, y en palabras de Maribel: “Aún hay gente que sigue comprando y compra libro nuevo, no todo el mundo se va a la segunda mano”.

Y es que, la magia de una librería es la dedicación de los libreros, que aconsejan y ayudan a los clientes para encontrar el artículo perfecto, y el adecuado. “Tú te preocupas si esos son los libros que el centro está pidiendo, porque muchas veces pasa que te venden ediciones viejas”, explica. De esta manera, antes de comprar cualquier producto mediante la web, es importante asegurarse de que es el correcto.

Con todo, el mercado de la segunda mano ya no es algo exclusivo de los grupos sociales más bajos, sino que se ha convertido en una tendencia cada vez más extendida. Y en Nobel Gran Vía, lo saben: “No es algo nuevo, lo que pasa es que ahora se democratiza, está más accesible”. Tanto es así que Sinda declara: “En un libro de texto no se gastan dinero, pero sí en un iPhone”.