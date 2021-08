El Consorcio del Casco Vello, participado en un 90% por la Xunta y en un 10% por el Concello, adquirirá en los próximos 4 años un total de 25 edificaciones. Así lo anunció ayer su presidenta y delegada territorial en Vigo, Marta Fernández-Tapias, quien informó de la aprobación de este Plan de Actuación en el seno del organismo rehabilitador y destacó que supone una “intensificación” de la labor desarrollada hasta el momento.

Los 25 inmuebles que serán adquiridos supondrán un total de 7.000 metros cuadrados que se convertirán en 45 viviendas de promoción pública. La inversión del Gobierno gallego alcanzará los 14,5 millones de euros hasta 2025.

Para la consecución de estos objetivos, explicó Fernández-Tapias, será clave la incorporación de quince inmuebles incluidos en el programa Municipal de Edificación Forzosa aprobado por el Concello en 2019,

“Aseguramos de este modo actuaciones en doce calles del casco histórico que podrían verse ampliadas en función del resultado de las negociaciones en marcha para la adquisición de más fincas”, detalló la delegada de la Xunta a través de un comunicado de prensa.

También recordó que la revisión del Plan de Actuación es un requisito establecido por norma en el tercer año de vigencia y que su modificación responde, en este caso, tanto a la necesidad de incorporar el Programa Municipal de Edificación Forzosa como al hecho de que “persisten zonas en las que no ha finalizado el proceso de rehabilitación integral que justificó la creación del Consorcio”.

En este sentido, Marta Fernández Tapias señaló que es necesario concluir intervenciones todavía en marcha en la zona alta del Casco Vello e incrementar la actuación pública en la zona baja, especialmente en el entorno de la Praza do Berbés y Poboadores, ya que la promoción privada, por diferentes circunstancias, “encuentra dificultades para acometer inversiones”.

La presidenta del Consorcio defendió la necesidad de dar continuidad al “valioso trabajo” de recuperación edificatoria y patrimonial que está desarrollando este organismo, que facilita con sus inversiones “el acceso a una vivienda a decenas de familias y la rehabilitación de la zona histórica”.

Desde el año 2005, la Xunta invirtió más de 27,4 millones de euros en actuaciones de rehabilitación en este ámbito, permitiendo la adquisición de 82 edificios y la puesta en el mercado de 111 viviendas de promoción autonómica (VPA) y 33 locales comerciales. Fernández-Tapias señaló que Vigo es la ciudad con mayor número de demandantes de vivienda y lamentó que en estos momentos carezca de Plan Xeral de Ordenación Municipal.

Caride: “Prefieren mantener locales vacíos en contra de la ciudad”

El Concello no apoya el presupuesto del Consorcio del Casco Vello por su negativa a cederle la gestión de los locales rehabilitados que se encuentran desocupados. La teniente de alcalde y concelleira de Urbanismo, María José Caride, explicó ayer la postura municipal. “El Consorcio de nuevo niega la posibilidad a la ciudad de gestionar los locales que llevan dos años vacíos. Prefieren mantener el 70% de ellos vacíos y no cederlos al Concello, que se ofrece a alquilarlos al mismo precio que un demandante privado y además a asumir los costes de conservación, mantenimiento y explotación. Niegan a la ciudad la posibilidad de dinamizar el Casco Vello y dar visibilidad a emprendedores, artistas y asociaciones y a que se haga política turística y promocional”, criticó la edil. “Y frente a aquellos que vienen contra Vigo, el Concello no puede estar de acuerdo. Nos oponemos a darles nuestro apoyo a aquellos que pretenden hundir el Casco Vello”, insistió.