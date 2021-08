La estación de buses estará lista este año pero se activará cuando los accesos garanticen la fluidez

El entorno de Urzáiz se prepara para una traca de estrenos. Y con infraestructura de calado, además. En cuestión de meses se cortarán en la zona las cintas inaugurales de Vialia, la estación de buses y los accesos que articularán el tráfico entre ese nuevo núcleo de ocio y comunicaciones intermodal, el casco urbano y la autopista AP-9.

“La puesta en servicio precisa de accesos completos”, dice la Xunta: “Esperamos que sea a principios de 2022” | Inicia las obras del nexo que unirá terminal, Vialia y palza | El pico de actividad se alcanzará en un mes

Sus fechas de puesta en servicio, eso sí, no coincidirán. Tras haberse activado ya en marzo de forma parcial, como estación de trenes, Vialia abrirá al 100% en septiembre. No mucho después –antes de que acabe 2021– la Xunta prevé tener rematada la terminal de buses. Que la estación esté lista, sin embargo, no significa que pueda ponerse en marcha de forma inmediata.

Desde la Consellería de Infraestruturas confirman que “las obras estarán terminadas a finales de año”, pero matizan que “su puesta en marcha está condicionada por el ritmo de ejecución de los accesos que está haciendo el Concello”. “Pondremos en servicio la nueva estación cuando los accesos permitan entrar y salir a los autobuses con fluidez. Esperamos que sea a principios de 2022”, detalla el Ejecutivo gallego.

Mobilidade ha iniciado ya “un análisis exhaustivo de los tráficos de buses interurbanos que entran y salen de Vigo” para “optimizar recorridos”. Tras afrontar procesos similares en Santiago y Ourense, experiencia acumulan en la materia. Para que la nueva terminal esté plenamente operativa y pueda tomar el relevo de la de Avenida de Madrid son clave sin embargo los accesos.