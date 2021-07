Como representante y defensor de un colectivo al que denuncian que “se está quemando de una manera brutal” y como “garante de que la población tenga una población digna y eficaz”, el Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra se presentó ayer ante el juzgado de guardia para presentar una denuncia por la vía penal contra la Gerencia de Área Sanitaria de Vigo y su equipo directivo. Hizo lo mismo en Pontevedra contra la Dirección del Sergas en el área pontevedresa.

El Colegio denuncia que la “sobrecarga profesional” a la que está sometido el personal facultativo tanto en Atención Primaria como en algunos servicios hospitalarios “cada día va a peor” y no ven “soluciones reales” por parte de la Administración. Así que “la desesperación” los ha llevado a los tribunales.

“Estamos viviendo una situación totalmente nueva para todo el mundo. Y la Administración lo único que dice son buenas palabras, pero no toma medidas. Y es un problema muy gordo”, subraya su vicepresidente, el doctor Manuel Rodríguez Piñeiro, que considera que si no se encuentran soluciones “puede desembocar en algo muy malo para la sociedad, como acabar perdiendo algo tan digno y tan bueno como el sistema público”.

A través de un comunicado, el Colegio expone que “la sobrecarga profesional” que sus colegiados denunciaron “no solamente representaba un riesgo personal para el médico de caer enfermo por el sobresfuerzo permanente, sino para los propios pacientes, a cuya atención no podía dedicar el tiempo necesario ni la reflexión diagnóstica precisa e, incluso, no tienen posibilidad de lograr la correcta atención de todos los pacientes que se incluyen en las agendas de una jornada”. Considera que “todo esto les priva de una asistencia que, en muchos casos, podría ser decisiva para evitar riesgos de gravedad”.

Rodríguez Piñeiro sostiene que la pandemia ha agravado el “gran déficit estructural de personal” que ya padecían estas áreas. Especialmente en Atención Primaria, “pero en el hospital también”, resalta y pone como ejemplo el servicio de Urgencias.

“Los profesionales están pasando un verano complicado, cada día va a peor”, lamenta. “En los centros de salud los médicos están desbordados y haciendo jornadas intensivas. El código deontológico dice que tenemos que atender a nuestros pacientes lo mejor posible y es lo que están haciendo a costa de su tiempo y su salud”, resalta y continua: “Los profesionales no quieren cometer errores y para ello necesitamos dedicarle un tiempo del que no disponemos”. Lamenta que no se pueda garantizar “una atención digna y eficaz” porque “las listas de espera son desproporcionadas porque no hay personal”.

El doctor destaca que primero insistieron en el diálogo con la Administración. “Hemos intentado negociar, nuestro presidente se ha reunido muchas veces con la Consellería y nada. La situación no se arregla con reuniones sino con hechos, con soluciones reales y no se están implantando”. El Colegio reprocha el “ominoso silencio” de Sanidade. Considera que esta “inacción” , “la irregular exigencia de sobresfuerzos profesionales”, las “infracciones de la ley de riesgos laborales” o “los perjuicios o lesiones que puedan sufrir los propios pacientes” pueden “dar lugar a diferentes delitos” y así lo ha puesto en conocimiento de los juzgados.

La denuncia no va contra ningún nombre –“hoy son estos, mañana son otros”–, sino contra cargos. Los de los gerentes de las dos áreas sanitarias de la provincia y los equipos directivos. Ninguno de ellos ha querido hacer declaraciones al respecto.