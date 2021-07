Una irrenunciable devoción al Cristo

Pocas fechas están marcadas en el calendario vigués de forma tan intrínseca como el primer domingo de agosto, donde todo el municipio sale a la calle con motivo de la celebración del Cristo de la Victoria. Algunos por tradición familiar, u otros por devoción, los cofrades que la integran son el alma de la hermandad, el sustento de la misma, un hombro sobre el que apoyarse. La pandemia no ha hecho sino acentuar todavía más esta pasión por el Santo y pese a que la procesión ha tenido que volver a ser suspendido, por segundo año consecutivo, son numerosos los fieles que han decidido no solo ser partícipes de forma espiritual sino también activamente.

Tanto es así, que ayer tuvo lugar la imposición de medallas a los 30 nuevos cofrades del Cristo de la Victoria en la Colegiata. Consolidad una devoción familiar, arropar el amor al Santo tras un año de pandemia o la propia religiosidad son alguna de las razones que llevaron a querer formar parte de la hermandad.

Pablo Álvarez, vigués de nacimiento pero residente a caballo entre España y Estados Unidos, recuerda como en su familiar, ya desde pequeño, le han inculcado este amor por el Cristo. “En mi familia ya no se hacía planes el primer fin de semana de agosto. Sabíamos que estaba ahí la procesión y ya no organizábamos ni vacaciones, ni íbamos para a aldea ni nada”, relata Álvarez.

Tras muchos años siendo partícipe de esta adoración ha decidido este año dar un paso más en esta creencia. “Al haberme instalado en Vigo he querido retomar la tradición y por eso decidí, con toda la mi familia, ser cofrade del Cristo. Mi mujer también lo conoció por sus abuelos, fueron muchas generaciones de adoración al Cristo”, cuenta este vigués. Con esta acción, Pablo Álvarez considera que es la forma de ser “consecuente con el día a día”.

Como él se encuentra Manuel Suárez, fiel devoto del Cristo desde hace más de 68 años, cuando hacía el recorrido todos los años junto a su madre. “Para mí esta procesión es sinónimo de paz y tranquilidad”, reconoce. Por ello, en la actualidad, le gusta hacer la procesión en solitario y ya luego encontrarse con sus amigos. “Tanto yo como mi mujer acudimos todos los años, pero por separado. Ella sí prefiere hacerlo con sus amigas y yo solo, al final sí me reencuentro con ellos, pero es mí momento”, explica Suárez.

Las tiendas de velas de Vigo, a pleno rendimiento a las puertas del día grande: la ausencia de puestos callejeros por la pandemia multiplica sus ventas en otro año atípico

Lo que también es habitual en su procesión es iniciarla siempre a la misma hora y desde el mismo lugar. Y por supuesto, no olvidarse de cantar los rezos. “Yo soy muy religioso, voy a misa habitualmente pero no hay como el Cristo, Vigo no se entendería sin el Cristo de la Victoria”, esgrime.

“Después de este año tan duro de pandemia decidí que era el momento perfecto” Aurora García - 1º año de cofrade

Aurora es otra de las vigueses que ayer recibió la medalla de la Cofradía y, como los anteriores, lleva años participando de la procesión. “Siempre he sido devota y se me ha propuesto varias veces para ingresar en la cofradía. Después de este año de pandemia que pasamos creo que sí era el momento perfecto”, cuenta García, quien junto a su suegra y su marido, acudió ayer a la Colegiata para la entrega de medallas.

Para ella, el significado del Cristo va más allá de los milagros. “La gente habla de pedirle al Cristo pero yo creo que más que pedir, la razón de todo está en agradecer. Siempre está ahí y eso solo puede generar agradecimiento”, cuenta.

Hoy a las 13h00, el magistrado y juez decano de los Juzgados de Vigo Germán Mª Serrano Espinosa será el encargado de leer el pregón al Cristo en el Pazo de Castrelos. Ya a las 20.00 horas tendrá lugar la novena, que será cantada por la mezzo-soprano Nuria Lorenzo, en compañía del organista Jesús Moares. Ambos colaborarán, junto a un cuarteto del coro Gli Appassionati, en la misa solemne del domingo 1 de agosto, a las11.00 horas.

Mañana las misas comienzan a las 07.00 horas; la última será a las 19.30 horas

Mañana se celebrará el día grande del Santísimo Cristo de la Victoria, con la misa solemne a las 11.00 horas de la mañana presidida por el Obispo de Tui-Vigo, Luis Quinteiro Fiuza. Previamente, se ofician misas a las 7.00, 8.00, 9.00 y 10.00 horas. La última de la mañana tendrá lugar a las 13.00 horas. Por la tarde, se celebrarán a las 17.30, 18.30 y 19.30 horas.