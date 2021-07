El banco del paseo

En Bouzas tenemos, como contamos más abajo, un concurso de relatos, cine al aire libre y un magnífico paseo que está en obras desde tiempo inmemorial. Ahí, en verde pistacho, con unos corazones dibujados en la parte superior izquierda y la colaboración de una gaviota en la superior derecha, está hace días ese sofá desterrado de algún domicilio. No creo que se haya puesto para competir con ese “banco más bonito del mundo” que dicen del sito sobre los acantilados de Loiba con una impresionante panorámica que va desde cabo de Estaca de Bares a cabo Ortegal. Me dice José Antonio Arbe, que tomó la foto, que tampoco le parece el banco del amor, por esos corazones dibujados, pero ahí está, o estaba hace unos días.

¡Cuán rugen esos malditos!

Me temo que no se haya inventado algún método para eliminar –si acaso paliar– los efectos en la vida vecinal de unas obras de envergadura como las del túnel de la Puerta del Sol, no sé si será un costo que hay que pagar por las necesarias transformaciones urbanas, pero lo cierto es que los vecinos y comerciantes de la zona lo están sufriendo en su salud y negocios. La Ronda de Don Bosco, tras una etapa de sufrimiento indecible por obras, mejoró con creces. Acabo de recibir un vídeo realizado desde una de las viviendas de la calle Elduayen, vallada, horadada, empolvada y con un sonido trepidante que hace dudar si es una ciudad asolada por la guerra. Me temo también que, si bien cuando acaben, los vecinos podrán disfrutar de una tranquilidad inusitada, van a tener que destinarles un equipo de psicólogos por los efectos colaterales del ruido o, al menos, uno de otorrinos para sus devastados oídos. De los comerciantes, ya no digo nada, ensordecidos y tapiados.

Un concurso de relatos

¡Ah, Bouzas, el de los navegantes! Aviso a esos otros navegantes, los de la mar agitada de los premios de la pluma, que está abierto el Concurso de Relatos Cortos sobre A Lenda do Cabaleiro das Cunchas de Bouzas hasta el 31 de agosto. Me dice mi tronko Maximino Keizán, que tiene que ser un texto sobre esta leyenda origen del símbolo de la concha de vieira como objeto principal de la peregrinación a Santiago. Los trabajos los podéis enviar a Cofradía del Cristo de los Afligidos de Bouzas, calle San Miguel nº 1 – Bajo. CP 36208 Bouzas – Vigo. ¿El premio? Único de 1.500 euros al mejor relato. ¿Las bases? En la Asociación de Escritores en Língoa Galega hallaréis un apartado para conocerlas. Ah, puede ser en gallego, castellano, catalán, portugués o euskera, es decir, en cualquiera de las lenguas de la península Ibérica.

Y cine al aire libre en Bouzas

Pues en Bouzas me quedo porque mi admirado director Ignacio Vilar a estar ahí el domingo, a las diez de la noche, al pie de la iglesia. Claro, su productora Vía Láctea, responsable entre otras películas de A Esmorga, va a proyectar al aire libre María Solinha. Después de recorrer decenas de pueblos y ciudades llega por fin a Vigo en este formato de Cine de Verano, gracias a la iniciativa de la Asociación de Veciños Vila de Bouzas, apoyada por la Diputación de Pontevedra y el Liceo Marítimo de Bouzas. ¡Apuntad en vuestra agenda, domingo a las 10!