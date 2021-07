El Val Miñor se vuelca con la familia de Elián, un niño de 4 años con cáncer

La situación desesperada de una familia vinculada con Baiona ha movilizado a la comarca miñorana en busca de ayuda económica. La historia de Elián, un niño de 4 años diagnosticado recientemente de linfoma de Burkitt en estado avanzado e ingresado en cuidados intensivos, y sus padres, obligados por la pandemia a cerrar su negocio, ha despertado una ola de solidaridad con un grupo de artistas al frente. Músicos de bandas locales como Dakidarría, Bloquinho Aperta, La Patrulla, Los del Barro, High Paw, Ganjahr Family, Kallaikoi, Chamizo&Pacheco, Javi Maneiro o Leira Rock y payasos como Peter Punk acaban de crear la Asociación Emerxencia Social Miñorana, que prepara unas jornadas de conciertos, talleres y mercadillo el lunes y martes, 2 y 3 de agosto, en el parque de A Palma, para recaudar fondos. Comerciantes y hosteleros del entorno han comenzado ya a realizar donaciones, según aseguran desde el colectivo.

El evento dará a conocer la plataforma ciudadana que nace “coa fin de axudar de xeito directo a persoas ou familias en risco”, explican los implicados, que hacen suyo el lema “solo el pueblo salva al pueblo” ante la ineficacia del sistema. El primer objetivo de su labor es la familia del pequeño Elián, hospitalizado en la UCI del Álvaro Cunqueiro desde junio. Su familia está entregada por completo al cuidado del pequeño “sen tempo nin forza para nada máis, e co negocio familiar pechado pola crise do COVID, sen ingresos regulares e á espera desde novembro dunha resolución dunha Risga que nunca chega”, explican. “Afrontan unha realidade moi complicada e nós non podemos permitir que se sintan sós porque non o están. Aquí está o pobo para apoialos e axudalos, aquí está a solidariedade do Val Miñor”, dejan claro.

La pareja acude al banco de alimentos y a la Cruz Roja para sobrevivir. La prestación por desempleo del padre cubre desembolsos imprescindibles. “Ou se paga o alugueiro ou non se come”, señalan desde la asociación. Los gastos aumentan con los viajes al hospital, la estancia, el parking, los medicamentos... “mentres que a casa e os recibos hai que seguir pagándoos, aínda que se viva nun hospital”. “Onde está o sistema social do benestar para que estas cousas non sucedan? Onde quedamos nós como sociedade para permitir que isto suceda?”, se preguntan desde esta nueva red solidaria.

Las aportaciones pueden realizarse por el momento en las jornadas previstas en A Palma. Un mercadillo solidario se encargará de recogerlas durante las jornadas de lunes y martes, en las que habrá talleres y conciertos infantiles a las 12.00, 13.00, 17.00 y 18.00. Ya por la tarde, las actuaciones musicales para el público en general se desarrollarán desde las 19.00 hasta la noche. El acceso a los espectáculos de los artistas locales mencionados costará 10 euros y el aforo será limitado. Las entradas se venderán el mismo día o se podrán reservar a través del correo emerxenciasocialvalmi@gmail.com.