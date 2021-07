El puerto pierde un inquilino

Se trata de la compañía SB Submarine Systems (SBSS), con sede en Shanghái, es la principal proveedora de servicios de instalación de cables submarinos en China, y uno de los actores de referencia en todo el continente asiático. De hecho, el Fu Tai será sometido a una profunda remodelación (refit, en el argot naval): ganará eslora y modificará los equipamientos de cubierta para empezar a operar como un buque cablero, según pudo saber FARO en fuentes del sector. No obstante, estos trabajos no se realizarán en un astillero de la ciudad, ya que la armadora ha optado por uno chino. A día de hoy, por ejemplo, el centenario Freire Shipyard está realizando el refit de un offshore, el Polar Queen, que se convertirá en un oceanográfico bautizado ya como Falkor Too. Operará para el Schmidt Ocean Institute, una fundación creada hace once años por un matrimonio de norteamericanos para promover la investigación oceanográfica. Ella, Wendy Schmidt, procedía del departamento de marketing del titán tecnológico Sun Microsistems; él, Eric Schmidt, ha sido uno de los grandes talentos de Silicon Valley: fue consejero delegado y presidente ejecutivo de Google, y presidente de su matriz (Alphabet).

A bordo llevará el robot submarino (ROV, remotely operated vehicle) SuBastian, bautizado como el protagonista de la novela La historia interminable, de Michael Ende. Este ROV descubrió el año pasado una treintena de especies nuevas en las profundidades del océano. Entre ellas el que se considera el animal más largo jamás observado: un sifonóforo de 46 metros.

Aunque tenía previsto abandonar el puerto vigués este viernes, el Fu Tai partirá rumbo a China la próxima semana, después de haber sufrido una avería en los sistemas de propulsión. SB Submarine Systems cuenta con otros tres buques: CS Fu Hai, Bold Maverick y CS Fu An.