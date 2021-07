Invitaron al público a bailar un pasodoble y Marosca, integrante de Corisco, saltó al ruedo con su pequeño Alén, que parecía disfrutar de lo lindo. Fue el 24 de julio, en el XXVII Festival Folclórico de Vigo, que se celebró en formato reducido por el virus. En la Plaza de Compostela actuaron Corisco de Vigo y la banda de gaitas Marino-Taiga de Asturias. José Antonio Arbe estaba allí y apretó el disparador de su cámara con la esperanza de que dentro de unos años pudiera sacar otra foto del niño sacando a bailar a su mami querida.

Los conciertos de Deilán-Praia

¿Deilán-praia? Sí, es un hermoso espacio en Santa Cristina de Cobres, sobre la ría, en el concello de Vilaboa. En los últimos tiempos aparece ese nombre repetido porque allí se ha montado por concesión un chiringuito con conciertos semanales gratuitos. Si ayer actuó la violinista, mandolinista y cantante Violenta Veinte, hoy, a las 21 horas, Publio y Lucas Delgado, guitarra y piano con un repertorio original e íntimo. Mañana, sábado, será Babieca, una banda de pop indie formada por Adrián Besada (bajo y sintetizador), Adrián Pérez (voz y guitarra), Berto Loureiro (guitarra) y Ramón Corral (batería). La pregunta es quién está detrás de esta inusitada actividad que ha traído a nuestra vida a Deilán-Praia? Pues Elena Rodríguez, una viguesa de Teis, aunque ahora vive en Amoedo, a la que siempre le ilusionó poner en valor maravillosos espacios de nuestra tierra. La prueba es que le acaban de dar también la concesión de la playa fluvial de Calzada en Ponteceldelas. Una mujer con arrestos, activa, propositiva.

Una ciudad que se reformula

Túnel de la Puerta del Sol y nueva plaza en el corazón de Vigo, Vigo Vertical con todas sus escaleras mecánicas, estación de Vialia con la creación de un gran centro comercial, Barrio do Cura, que se presenta como el que revolucionará el Casco Vello. .. No es que Vigo esté creciendo, sino que se está reformulando, adaptando a nuevos tiempos, y da la impresión de que no estamos cayendo en el mal de otras grandes ciudades, que es la desaparición del urbanismo y el auge de la especulación y la economía neoliberal. En el caso del Barrio do Cura, infunde confianza que el arquitecto encargado del proyecto sea Alfonso Penela y que el alcalde sea un socialista como Caballero, aunque un tipo radicalmente honesto como Rubén Pérez, concejal de Marea de Vigo, haya criticado que se trata de un proceso urbanístico de “gentrificación” de intereses “privados”. Aspiramos a que nuestra ciudad crezca pensando en sus ciudadanos antes que como espacio de inversión o en intereses turísticos que, si no se controlan, acaban encareciendo todo incluyendo el suelo, expulsando a los ciudadanos a las periferias con la proliferación de pisos turísticos y alterando la personalidad de la ciudad. para convertirla en parque temático lleno de franquicias. Lo que vemos no parece que vaya en ese camino, aunque siempre haya que considerar opiniones cualificadas como las de Rubén Pérez.

Tres llamadas, tres

Llamo a Mané Villa a la República Independiente de Goián, sita en Tomiño, para preguntarle cómo va el Viverista Mayor Juan Peixoto, que le ha dado un achuche pero ya está mejorando. Me lo encuentro a las 10 de la mañana paseando con su dueña Dulce por esa ruta a fantástica al borde del Miño que sale de Vilanova de Cerveira hacia Caminha. Placeres de jubilados que yo todavía no he vivido aunque estoy en la edad, pero me lío cada vez más, ahora con un libro sobre la historia de la moda en Galicia. Llamo a Emilio Monsonís, Señor de las Cíes, y le hallo atendiendo los problemas de la gete que visita estas islas. Llamo a Ana Gontad para preguntar por su abuela Ángela “Lita” Castaño, con sus 102 años, y me manda un video en que Lita aparece preparando no sé qué en la cocina, o sea que está para que tengamos otra fiesta como la de sus cien.