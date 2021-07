El clan del pito

Estos que veis se juntaron a cenar un viernes pasado en el Centro Comercial de Coia, en ese Bar de Julio, antiguo propietario de La Paulina. ¡Mira que pitaron! Son un grupo de árbitros que arrancaron su actividad en las décadas de los años 70 y 80,y allí degustaron su sabrosa cacheira y sus buenos vinos. Grandes recuerdos salieron esa noche a relucir. En la foto, de izquierda derecha y de arriba abajo, Freitas, Modesto, Simón, Roberto, Varela, Collazo, Rivadulla, Rúa, Mingos, Carrera, Ramón, Carlos Pérez, Manuel, Filgueira, Vidal, Carlos Méndez y Cendón. Cuando el COVID lo permita, repetirán experiencia con más gente. Debido a la pandemia que estamos padeciendo, han faltado muchos.

La Gazapoteca ¡Qué libro!

“La Escuela Naval ejecuta a los alumnos que se fueron de fiesta en Marín en pleno confinamiento”. Esta frase la podríais haber leído hace años en forma de titular a cinco columnas en un periódico gallego. Ya os imaginaréis que no es más que un gazapo periodístico, y es uno los muchos que podréis encontrar en La Gazpoteca (Ed. Agoeiro), una recopilación de gazapos, erratas, errores y demás en prensa, internet, publicidad... que han publicado en forma de libro los periodistas Jorge C. Alonso y Félix Caballero, vigués el primero y como si lo fuera el segundo por su vinculación con esta ciudad. ¡Cómo me he reído leyendo este libro que me llegó esta semana, prologado por el también colega Luis Fraga, otro amante de la caza de gazapos! Recuerdo yo que mi primer director en FARO, Francisco Armesto, tenía una buena colección de ellos, con los que me he reído alguna vez en su despacho, y le encantaban los titulares de sutil doble sentido que a veces introducía el gran Pedro Rivas cuando era director del Diario de Pontevedra ¿Os digo otro de los que aparecen en el libro? “Galicia es la segunda comunidad autónoma con más accidentes con animales salvajes al volante”. Muy buen trabajo el de Jorge y Félix, por cierto humorista gráfico y estudioso de ese mundo, con el que yo estoy disfrutando ahora.

Otro libro pero con 100 años

Animada por José Carlos Espinosa y coordinada por José Luis Barreiro Areses, los Jesuitas de Vigo publican la revista O Noso Lar y dos veces al año Bellavista, pero yo tengo en mis manos un libro lleno de polvo que perteneció al abogado vigués Francisco Pino Salgado y que le encantaría ojear a Espinosa. Hace más de 100 años que se instaló en Vigo el colegio Apóstol Santiago, tras su periplo por otras zonas de Portugal y Galicia, entre ellas Cambre (A Coruña), donde nació en el Pazo de Ancéis (1872), y A Guarda. El libro, en un papel de grueso calibre y con 325 páginas, comienza por un saludo del rey Alfonso XIII, así que podemos imaginarnos que se imprimió allá por los años 20 del siglo pasado. Se conmemoraban las bodas de oro del colegio de Anceis, A Guarda y Vigo y está coordinado y escrito por dos antiguos alumnos, Xavier Ozores Pedrosa, escritor y político fallecido en 1961 en Vigo, instalado en el Pazo de la Pastora, y Juan Moreno Oterino. En el libro desgranan su memoria y muchos datos, con muchas fotos que no van impresas sino pegadas una a una. ¡Qué tiempos!