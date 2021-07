El Itmati (Instituto Tecnológico de Matemática Industrial), promovido desde la UVigo, ha conseguido una inversión empresarial del 66%, contando con la participación de las tres universidades gallegas, y ha conseguido más de 1,2 millones de euros de facturación en el año 2020. Además, con 95 personas en su equipo, ha conseguido resolver problemas en numerosos sectores: energía, materiales, automoción, alimentación, medio ambiente o aeronáutica (entre otros).

“Los casos de éxito de Itmati son una referencia a nivel internacional, aportando el 36% de las historias de éxito refrendadas por la European Service Network of Mathematics for Industry and Innovation”, declara Peregrina Quintela, directora de Itmati. En la misma línea, el Libro Blanco de las Matemáticas destaca el perfil del Instituto como uno de los cuatro centros de referencia en España. Entre sus fortalezas, se resalta haber captado para Galicia el 62% del total español de contratos de transferencia de conocimiento, y el 54% del total en proyectos competitivos con la industria.

Asimismo, desde la creación del Instituto, se han puesto en marcha 91 contratos y proyectos con empresas y entidades, todos centrados en Simulación Numérica, Optimización y Estadística y Big Data. “Itmati se está convirtiendo en un instrumento clave en la que está siendo la cuarta revolución industrial, puesto que reúne el conocimiento para la aplicación de un conjunto de tecnologías que hacen posible todo el potencial de la automatización requerida para una industria 4.0, y la transformación digital hacia una industria 5.0”, señala Salvador Naya, presidente de Itmati.

Con todo, la institución se integrará, en los próximos días, en un nuevo centro interuniversitario para las matemáticas gallegas: el CITMAga (Consorcio Centro de Investigación y Tecnología Matemática en Galicia), que aunará la actividad investigadora clásica con la de transferencia, para continuar con la trayectoria de Itmati.