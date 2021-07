Vigo, la capital de la costa gallega... en horas de sol

En julio la ciudad suma 211 horas de sol, marca que en todo el litoral de la comunidad solo supera Ons | Ribadeo roza las 134, Cedeira 132 y Ferrol 161

Las mediciones del observatorio meteorológico muestran que en lo que va de julio la estación del puerto de Vigo acumuló 210,8 horas de sol. En toda la franja litoral cubierta con sensores solo hay un punto que haya superado esa marca, y se encuentra fuera de la península y a escasos 23 kilómetros en línea recta de los muelles de As Avenidas: Ons. Allí la medición de Meteogalicia en lo que va de julio es ligeramente más alta y supera por la mínima las 211 horas. En Cíes la marca se situaba ayer en 188,5.

En general la ría alcanza niveles bastante superiores a los de puntos localizados más al norte de la comunidad autónoma. Una de las claves es el lugar que ocupa Vigo en el mapa, en el sur de Galicia; la otra, la nubosidad, más limitada que en las latitudes norteñas. En Ribadeo, por ejemplo, los sensores de Meteogalicia contabilizaron en julio 134,4 horas, en Cedeira 132,5 y a la altura del CIS de Ferrol 161,1 horas.

En las marcas influyen en cualquier caso diferentes factores que oscilan en función del lugar en el que se sitúe el sensor. En el campus de Vigo, sin ir más lejos, julio deja de momento un balance de 183,3 horas de sol, bastante por debajo de las casi 211 de los muelles.

Los de Meteogalicia no son los únicos datos que destacan las horas de sol de las que disfrutan los vigueses. La propia la agencia estatal Aemet ofrece en su estudio sobre “valores climatológicos normales”, elaborados con datos recogidos entre 1981 y 2010, un catálogo pormenorizado. Sus cálculos concluyen que en un “año promedio” su estación de Peinador contabiliza 2.269 horas de sol. Solo en julio la media se sitúa en 296 h.

El dato supera con creces al del aeropuerto de A Coruña (236), Santiago (243) o Lugo (231) e incluso Ourense, donde se computaron 278 horas. Si se amplía un poco más el foco el balance de la Aemet deja incluso comparativas sorprendentes. Por ejemplo, según sus valores en el aeropuerto de La Palma se anotan de media cada julio 222 horas, valor que en el acumulado del ejercicio se eleva a 2.106. En ambos casos los datos archivados por la Aemet en Peinador son superiores.

Un julio discreto en calor

Aunque los vecinos de Vigo y quienes visitan sus costas para disfrutar del verano pueden hacerlo con más horas de sol que en otras latitudes, el julio que acaba esta semana no se lo ha puesto fácil a los amantes de las playas.

Bo día! Recuperamos a influencia anticiclónica 😎 As altas presións marcarán a meteoroloxía nesta xornada. As nubes baixas e néboas irán desaparecendo para deixar una tarde solleira, con algún intervalo de nubes baixas no litoral norte. Temperatura propia desta época do ano. pic.twitter.com/WFY5oyuI3Y

La temperatura media del mes ronda los 19 grados y la de las máximas apenas pasa de 23º, por debajo de lo habitual. Probablemente la media mes mejorará a lo largo de la semana. Para los próximos días Meteogalicia prevé que los valores máximos se eleven hasta los 26 grados y las mínimas no bajen de los 11.

Las Cíes, sin plazas para visitantes hasta finales de agosto

La pandemia y el repunte de contagios no enfría el tirón de las Cíes. Su cada vez mayor proyección, impulsada en gran medida por reportajes y artículos publicados por medios con prestigio y eco internacional, como The Guardian, The Sunday Times o The Telegraph, además del valor en alza del turismo natural y libre de masificaciones en plena pandemia, mantiene al archipiélago atlántico a la cabeza entre los grandes reclamos de Galicia. La web oficial de reservas de la Xunta mostraba ayer que no quedaban plazas libres para visitantes –sí para campistas– hasta el domingo 22 de agosto. Quien quiera viajar a las Cíes solo para pasar el día y disfrutar de la arena de Rodas, la subida al faro o las vistas de los acantilados tendrá que esperar cuatro semanas, hasta finales de agosto para conseguir una plaza. Eso al menos a 26 de julio; ayer mismo la aplicación de la Xunta informaba de que para algunos días quedaban solo cerca de medio millar de plazas. Aunque menos demandadas, hoy, mañana y pasado también se había agotado el aforo de visitantes para las Islas Ons.