El área viguesa, disparada hacia la barrera de los 4.000 pacientes con COVID

No se puede hablar de jornada de respiro para el área sanitaria de Vigo. Porque pese a que el último informe del Sergas apunta a una ralentización de los contagios (241 frente a los más de cuatrocientos del día anterior), lo cierto es que la ciudad y los municipios de su entorno se encaminan de forma imparable hacia las 4.000 casos activos de coronavirus. En la actualidad son 3.734, pero el ritmo de nuevos positivos de los últimos días aboca al área a superar los cuatro millares de enfermos de COVID en los próximos días, una barrera que no se ha rebasado desde el inicio de la pandemia (el pico máximo fueron los 3.933 enfermos, a principios de febrero, en plena ola posnavideña). Estos datos de pacientes activos y nuevos contagios llegan el día en que se han comenzado a aplicar las nuevas restricciones en hostelería y en reuniones de no convivientes, que se espera que empiecen a hacer efecto en un plazo de diez días.