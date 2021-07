Vieja estampa

Bien podría ser una estampa de Castelao esa “velliña” que fotografió Germán Cruces vendiendo, sabe Dios si por cuatro patacones, el producto que con tanto esfuerzo cultivó en su tierra: patatas, ajos, peras, cebollas... No son ya los tiempos de sus estampas, sus “criaturitas huérfanas, sin pan, sin vestido, sin amor paternal”... pero algo las evoca esta foto aún.

Enoque sigue en el frío

Aquel negrazo alegre, ruidoso y bacilón, llegado de Argentina pero nacido en Bahía y que en Vigo se hizo un hueco laboral y en nuestros afectos, aquel brasileño espontáneo llamado Enoque de Meneses que tuvo kiosco y restaurante y al que hallaron muerto se supone que del corazón en su casa, sigue en el frío de una morgue esperando quien lo reclame. Hemos removido Roma con Santiago (¿o no, Paqui Clemente?) para que su cuerpo llegue a un destino definitivo, pero todo se estrella contra la inexistencia de un familiar que lo reclame y permita al Juzgado que lo tutela (que con diligencia también se puso en contacto con la embajada de Brasil, para que buscara a su familia), tomar una decisión. Hemos preguntado al portero, Javier, y al dueño de su piso, Antonio; hemos hablado con su primera mujer, Susana, en Holanda, con una hermana en Brasil, Vilma, a la que no veía hace 35 años y que no puede hacerse cargo de nada, con Ángel, el Secretario del Juzgado, por medio del abogado José Manuel Nietos; hemos recibido de un conocido hostelero, Pepe Fernández, del restaurante Soutomaior, la oferta de un nicho particular de su propia familia para que allí quedara.... pero todavía no hemos conseguido moverlo de su fría estancia en la morgue. Menos mal que él no sufre por ello. Está previsto que lo entierren hoy en Pereiró a las 15.30 h.

Recordando a Cuba, julio 26

Pues ahora que andan a vueltas otra vez con Cuba, que si es dictadura o dictablanda, que si la gente carece de derechos y condumios... pues ahora se cumple, el lunes, 26, la fiesta mayor de la revolución. Y, como no todos piensan lo mismo, la viguesa Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil convoca para este martes , a las 8 de la tarde, frente a la estatua de José Martí en Montero Ríos, a partidos y sindicatos para que expresen su opinión sobre esta crisis de Cuba que la Casa Blanca atribuye a fechorías del gobierno de la Habana, para hablar del bloqueo o del sitio. Dice la nota de la asociación que Tracy Wilkinson, periodista de Los Angeles Times, escribe esta semana que el gobierno de Cuba está sitiado (expresión literal de la que se sirve) y recuerda que la Casa Blanca está en el origen de la crisis porque bloquea cruelmente a Cuba desde hace 60 años. ¿Sirve al menos para el debate?

Fiesta del Orgullo Sinsaliano

Ayer empezó en San Simón el Festival Sinsal, hoy está en su ecuador, mañana pondrán el broche final. Nunca he ido a este inteligente encuentro con la música pero siempre lo he seguido y admirado por su “finezza”. Conozco a su codirector, Julio Gómez, casi desde que aprendiera a hablar (era ruralexiana, antes de la Vademecuménica), y su personalidad dispone de esa sutileza que acabó revirtiendo en la programación del festival. Debemos estar orgullosos de que Vigo sea la sede cerebral que parió un espacio siempre inédito y de tanta riqueza propositiva.