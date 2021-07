La Xunta de Galicia deberá pagar el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) del hospital Álvaro Cunqueiro. Así lo determinó el Tribunal Supremo, que rechaza el recurso de casación del gobierno gallego y confirma la decisión tomada anteriormente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La información la ha avanzado el alcalde, Abel Caballero, en la rueda de prensa diaria. "La decisión es firme y definitiva. El pago que pretendía no hacer es de 1.026.422 euros", apuntó el regidor sobre un centro sanitario que, reiteró, es "privado".

Caballero subrayó que el Supremo "rechaza de plano" el recurso de la entidad autonómica, puesto que, además, "le impone las costas". "No solo le dice que no, además, le impone las costas a la Xunta de Galicia, que solo contempla Vigo para llevarse dinero. Pretendía no pagar el IBI. El TSXG ya se lo había dicho. Ninguna norma jurídica dice que los hospitales no pagan IBI. Recurrió al Supremo y perdió. Tiene que pagar. Es la tercera vez que se pone a defender los intereses de un hospital privado queriendo quitar dinero a la ciudad", destacó.