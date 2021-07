El paraíso gallego está lleno de prohibiciones. Pero no podía ser de otra forma. En las islas Cíes no todo vale. Miles de visitantes anuales hacen que cada conducta individual sea clave para preservar el Parque Nacional y todas las especies que habitan en él. Hay cosas imprescindibles que no te puedes dejar atrás si las visitas, pero también conductas que debes saber que están prohibidas.

No. Introducir animales está prohibido (excepto los perros guía). Desde el Parque Nacional Illas Atlánticas advierten que las mascotas pueden causar daños a animales y plantas silvestres de las Cíes.

No, a ningún animal de la isla. Las gaviotas intentarán robarte la comida (puedes consultar algunos 'trucos' para evitarlo en este enlace), pero no les puedes dar de comer. Por supuesto, también está prohibido molestar a los animales o arrancar mejillones, lapas, bígaros etc. de las rocas.

En las islas Cíes no hay contenedores. Todo lo que llevas debe volver. Por eso es recomendable que te lleves alguna bolsa para traer de vuelta los desperdicios que generes. Por supuesto, apaga bien las colillas si fumas y llévatelas contigo. A la vuelta, a tu llegada a puerto, habrá contenedores para que deposites la basura nada más bajarte del barco.

Probablemente ya sabes la respuesta: No. Arrancar flores o frutos también está prohibido. Son necesarios para el desarrollo de plantas y para la alimentación de muchos animales que viven en las islas.

Por supuesto, también está prohibido llevarse conchas o cualquier otro elemento natural de la isla.

Si vas a las islas Cíes, ni se te ocurra hacer fuego. Y, por supuesto, si quieres pasar la noche en el paraíso gallego, lo puedes hacer. Pero solo en el único camping que hay. La acampada libre está prohibida.

Aunque pocos, en las islas Cíes hay algunos caminos (pocos) que permiten atajar. Pero ni debes, ni puedes. Solo se pueden utilizar los que están señalizados. También está prohibido acceder a las dunas, acantilados y, por supuesto, caminar monte a través. "Tu seguridad y la conservación de muchas especies dependen de ello", advierten desde el Parque Nacional Illas Atlánticas