Estos maduros guapetones que posan con tanta prestancia en la foto son tejido nutricio del Vigo coral, los representantes de los grupos que (si no hay contratiempo sanitario), participaran en la Xlll Cancions dos Nosos Barrios que se celebrará en la Finca de San Roque los días 26, 27 y 28 de julio. Os contamos el orden: día 26, lunes: Loureiro Verde, Vento Mareiro, Tarxa, Cambio de Pola y Villa Galicia. Día 27, martes: Amigos, Mistura, Airiños do mar de Teis, Sondaki y O son da Troula. Día 28, miércoles: Grupo Montecelo, Os bohemios, Faro da Guia, Pedra Carballa y O Coto do Carballal. ¡A disfrutar!

Laxeiro: American Connection

Me escribe desde los 7.213 km que separan su casa de Lousiana de la mía en Vigo Santiago Vilas, que fue periodista de FARO en aquellos años 50 en que era director Leal Insua. Luego Vilas marchó a Estados Unidos donde hizo el doctorado en Filosofía y Letras para ejercer allí la cátedra y escribir varios libros cuando su jubilación le permitió recrear lo que sabía. Lector diario del FARO digital, que le une a la ciudad en que nació, el pasado domingo leyó en nuestro suplemento la doble página dedicada al pintor Laxeiro y una de las fotos le trajo recuerdos. Seguid, seguid leyendo lo que me contó y que aproveche. Javier Buján, director artístico de la Fundación Laxeiro en Vigo, o Carlos García Suárez, director general, para añadirlo a las memorias del pintor.

Su cuadro en Lousiana

Me escribe Santiago Vilas: “Se conmemora el 25 aniversario de la muerte de Laxeiro. Leo homenajes. Todos merecidos. Te dije que mi relación con él fue singular. Gracias a mi madre, una santa, incansable tratando de ayudar a artistas sin medios económicos, Tenía una acreditada pensión (en aquellos tiempos duros de supervivencia) y Laxeiro durmió por unos meses en el cuarto al lado del mío en el piso de Velázquez Moreno. Un día, desapareció, y se llevó la llave. Mi madre tuvo que llamar a alguien para romper la cerradura... y para repintar el cuarto: Laxeiro había pintado las cuatro paredes al estilo exactamente igual( ¡hace 60 o 70 años!) al mural que publicó el domingo FARO, en frente del cual aparece Javier Pérez Buján, director de la Fundación en Vigo. Cuando Laxeiro regresó de su misterioso viaje a Sudamérica, le busqué (en el café Goya, por supuesto), me llevó a su nuevo estudio en la azotea del antiguo Banco Hispanoamericano, Puerta del Sol, y allí me dio y dedicó un cuadro pintado como el que aparece detrás de Pérez Buján en FARO. Ese cuadro ha decorado la sala de desayuno de mi casa americana desde hace muchos años”.

Y la nueva expo de Laxeiro

Aprovecho para contar que mañana se cumple el XXV aniversario del fallecimiento de Laxeiro y también de la retrospectiva que le dedicó el CGAC en Santiago que luego viajaría al Centro Cultural Conde Duque, con Laxeiro ya fallecido. Esta circunstancia convirtió aquella exposición en un epílogo de una de las trayectorias más brillantes del arte gallego del siglo XX. Con este motivo, el viernes, 23 de julio se inaugura la exposición titulada RECORDOLETERLORINTOREL, una propuesta del Colectivo NEG (Nova Escultura Galega) consistente en una instalación sonora realizada a partir de un texto de Laxeiro del mismo título, en el que el artista parodiaba su propio currículo con palabras inventadas, como crítica al sistema del arte, que para él era totalmente ajeno a la actividad creativa. El texto fue pronunciado por Laxeiro en la compostelana Galería Torques, con motivo de la inauguración de una exposición suya, en 1978. Con esta exposición, la Fundación Laxeiro quiere conmemorar el XXV aniversario de su muerte y recordarlo de una forma que mantenga viva su memoria, esto es, invitando a artistas del momento a reflexionar sobre a su figura. El Colectivo NEG está formado por Misha Bies Golas (Lalín, 1977), Alejandra Pombo (Compostela, 1979), Jorge Varela (Allariz, 1971) y Diego Vites (O Grove, 1986)