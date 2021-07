El Sireno desde sus cimientos

Bajo nuestras ciudades hay otros mundos por descubrir, más allá de canalizaciones, tuberías y alcantarillado. Las hay con bares clandestinos, túneles de contrabandistas, búnkeres... por no hablar de catacumbas o refugios antiaéreos. La nuestra no tiene subsuelo tan complejo así que no vamos a decir que nuestra fotógrafa Marta Brea hizo un viaje al centro de la tierra a lo Julio Verne pero sí que bajó unos metros al subsuelo de la Puerta del Sol, aprovechando las obras que la horadan, y fijaos cómo vio, en toda su verticalidad, al Sireno haciendo un contrapicado con su cámara.

Víctor y el turismo de Baiona

Baiona tiene suerte de que un madrileño precoz que a mí me presentó un Vicente Montejano dispuesto a apadrinarle en lo que pueda, que estudió Turismo, hizo su máster y ahora con 23 años su doctorado sobre el pasado, presente y futuro turístico de este pueblo, le vaya a ahorrar al Ayuntamiento una investigación que le costaría mucho dinero sufragar. Hablo de Víctor Miguel Fernández, hijo de la baionesa María José Fernández Pérez y nieto de marineros, enamorado de Baiona (el exalcalde Jesús Vázquez Almuiña, hoy presidente del Puerto, sorprendido y agradado le regalaba libros sobre la vila), que hizo Turismo, luego un máster sobre Gestión y Planificación de Destinos Turísticos y un trabajo Fin de Grado que tituló Plan Estratégico para Baiona, el turismo en Baiona hasta 2050, enfocado a los cambios que va a haber entre otras cosas por la crisis climática y ahora está con su trabajo doctoral sobre los orígenes del turismo en Baiona, resaltando lo que llama su Edad de Oro Turística, entre 1887 y 1936. O sea que estudia la evolución del turismo, factor importante a la hora de planificar su futuro. Nadie sabe sobre este pasado, presente y futuro lo que él atesora. Ya puede darse con un canto en los dientes el Ayuntamiento por disponer de unos estudios capitales de su historia y para su futuro y gratis.

A los investigadores, ni agua

Y es que Víctor Miguel Fernández está experimentando ahora los problemas que los investigadores tienen en España, que ni se les valora ni se les apoya. A pesar de tener un expediente académico con media alta y ser su Trabajo de Grado sobre Baiona uno de los mejores a nivel nacional, no parece tener derecho a beca de la Administración del Estado, que sólo da a los de máxima Excelencia. Estas investigaciones llevan tiempo y cuestan dinero, y la suya no es como algunas sobre el sexo de los ángeles, sino que va a servir como clave para desarrollo socioeconómico de un pueblo.

Adiós a la farmacia Crespo

¡Qué pena ver cómo la ciudad va perdiendo los espacios emblemáticos de otrora! Hoy el centro de la ciudad de Vigo dice adiós a una de sus farmacias más longevas. Situada en la calle Elduayen 37 de Vigo, la farmacia Crespo se despide de sus clientes tras más de 80 años de servicio. Fundada en 1940 por José Crespo de la Campa, uno de los fundadores de COFANO y precursor de “Las Tertulias de Rebotica” donde no faltaban intelectuales de la época como los hermanos Del Riego o Álvaro Cunqueiro “falaban galego” en tiempos en que estuvo silenciado. Circunstancias de la vida y las interminables obras del centro de la ciudad olívica obligan a sus propietarios a trasladarse a la zona de Alcabre. A partir de la próxima semana, la Avenida Atlántida 80 acogerá a esta botica histórica en su nueva andadura.