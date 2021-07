La negociación de nuevas rutas con Ryanair, en el buen camino

No hace mucho Ryanair volaba a Bolonia desde Vigo. A partir de este invierno, sin embargo, llegará a la ciudad italiana desde Santiago, uno de los nuevos destinos anunciados por la aerolínea ayer en el aeropuerto Rosalía de Castro, una terminal a la que ve “potencial” para conexiones internacionales. A eso se sumarían los tres nuevos vuelos domésticos que partirían de Lavacolla este verano: a Fuerteventura, Menorca e Ibiza.

Durante la presentación de los planes de la compañía para la capital gallega de cara a los próximos meses, su director comercial, Jason McGuinness, no dio detalles de las rutas específicas que está negociando Ryanair con el Ayuntamiento de Vigo, pero sí admitió que las conversaciones son “muy constructivas” y que estarían yendo “en la buena dirección”. Preguntado en concreto por la posibilidad de que Londres figure en ese acuerdo, McGuinness conminó a esperar. Con todo, sí señaló que no habría motivos, llegado a un pacto en ese sentido, para no adoptar un modelo similar al que siguió la compañía en Vigo entre 2016 y 2019, cuando contó con respaldo municipal.

Enlace a Barcelona

Asimismo, indicó que además de la ruta a Barcelona que arrancará este otoño desde Peinador, existen “altas probabilidades” de que puedan “añadir” otras este invierno. Se mostró igualmente “esperanzado” de poder ofertar más conexiones para Galicia este invierno y para el próximo verano.

Ryanair tampoco aclaró qué planes tiene a largo plazo para el vuelo de Vigo a Barcelona. Por ahora no prevé elevar las frecuencias y tampoco confirma si el enlace sobrevivirá más allá de marzo. McGuinness aludió a que la aerolínea trabaja en la planificación del verano de 2022 y avanzó que están viendo una “rápida” recuperación de la demanda.