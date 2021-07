Los hosteleros lamentan el nuevo castigo a un sector que “no es el problema”

Los nuevos aforos anunciados ayer para la hostelería han caído como un jarro de agua fría para los empresarios de un sector que tenía puestas en este verano sus esperanzas para recuperar su facturación tras año y medio de pandemia.

“Pagamos siempre los mismos y es una vergüenza. Que nos pongan la terraza al 50% nos mata. Todos hemos cogido a gente para el verano ¿y ahora qué haces a 14 de julio? Pensábamos que este verano íbamos a levantar cabeza pero no podremos y las ayudas no llegan. Habrá que despedir a la gente, no hay otra”, resume Celia Cabrera, presidenta de la Asociación de Comercio y Hostelería de Bouzas .

Cabrera se pregunta por qué se vuelve a castigar a la hostelería si las cosas se están haciendo bien. “Es palo tras palo. Es la medida fácil”. La vicepresidenta de la Federación provincial de hostelería repasa las dificultades que han ido pasando en el último año y medio hasta llegar a este nuevo retroceso. “Al principio tienes un colchón y tiras de ahorros, después tiras del ICO, después te empiezas a poner nerviosa y ¿ahora qué hacemos?”

Medidas equivocadas

Para el presidente de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros del Casco Vello, ya ha quedado demostrado que la hostelería no es el problema pero los responsables políticos siguen tomando las mismas medidas equivocadas. “Es una vergüenza y una tomadura de pelo. El problema no somos nosotros. Si estamos en una quinta ola y los políticos siguen tomando las mismas medidas que no dan resultado es porque no tienen capacidad para gestionar. Que se echen a un lado”, afirma Juanjo Figueroa.

Para Figueroa las nuevas medidas son un error porque no van a solucionar el problema y sí dañarán al sector. “La hostelería no es el problema. Estamos cumpliendo las normas y aquí no ha habido contagios. Están dando palos de ciego y lo más grave, es que están perjudicando la economía de los locales. Los políticos no han estado a la altura y es hora de que se aparten”.

Regreso a los ERTE

El presidente de los hosteleros de Pontevedra, César Ballesteros, se mostraba ayer muy contrariado con la noticia. “El tema de los aforos nos hace mucho daño. Estamos en plena temporada. Las empresas estaban sacando a la gente de los ERTE y ahora van a tener que volver a activarse. Es un palo para el sector” , asegura. Ballesteros lamenta que la “hostelería está pagando el pato de todo esto y no estamos recibiendo ayudas”. El representante de los hosteleros explica que los locales en general tienen las terrazas con las distancias y están cumpliendo todas las medidas, pero la reducción de aforos les va a suponer un daño económico grande. “Me parecería mejor que se hiciese como con el ocio nocturno. Si se tiene PCR hecho o certificado de vacunación que no nos limite el aforo. Deberían ser más flexibles”. Además Ballesteros indica que tampoco entienden desde la Federación la restricción horaria porque “desde el punto de vista epidemiológico no hay justificación. Los horarios no afectan a la transmisión del virus”, destaca .

Reservas hoteleras

Con respecto al estado de las reservas y la posibilidad de cancelaciones ante estas nuevas medidas, el presidente de los hosteleros asegura que de momento están a la espera de la evolución, pero no están registrando cancelaciones. “La gente pregunta pero de momento no anula. Además, el sector está dando facilidades en las reservas para cancelar con 24 horas de forma gratuita por lo que la gente está tranquila”, explica. Ballesteros destaca también el hecho de que mucha gente viene a la zona en coche y el seguro habilitado por la Xunta para gastos COVID para alojados en hoteles como incentivos para mantener las reservas.

El ocio nocturno habla de agravio comparativo

La principal novedad en lo que respecta al ocio nocturno, es la obligatoriedad de presentar certificado de vacunación o PCR para el acceso a los locales. “Nuestra valoración es positiva por el cambio de criterio por el que seguimos en riesgo medio. Entonces en vez de cerrar el ocio nocturno, tendremos que presentar PCR o certificado de vacunación desde el martes”, explica Carlos Rodríguez, presidente de Apemer. No obstante, Rodríguez habla “agravio comparativo” con las terrazas de los restaurantes donde se ponen menos mascarillas. “Somos los más perjudicados. Tú puedes estar en el cine sin PCR o en un restaurante pero no en un local de ocio nocturno”, lamenta. Desde Apemer han puesto en marcha una campaña de concienciación dirigida a los más jóvenes a través de redes sociales y esperan que las pruebas de saliva de las farmacias sean libres y gratuitas.