Amigos del Arenal

Miradlos, qué guaperas sección veteranos. Todos estos vigueses que veis en gentil apostura ante el restaurante Monte Alba tienen en común haber tenido al Arenal por barrio de residencia o de juegos allá por los años 60. Claro, se reúnen de vez en cuando para conmemorar etapa tan feliz como la infancia y, de paso, se miran de reojo para constatar quién conserva mejor tipo al paso de los años, cuando las barrigas se pronuncian sin piedad. Una comida llena de nostalgia y recuerdos.

Tenéis festivales a tutiplén

¡Vuelven nuestros festivales de música, nuestras citas al sol bajo la música! Hombre, no te digo que sean como antes de la pandemia porque continúan las restricciones pero ya vuelven a apuntar maneras. Se mueven ya en Vigo o ayuntamientos cercanos. A ver, preparaos los que estáis en edad para ello porque, si bien es cierto que ya concluyó el 3 de julio el Morrasound Rock Fest en Domaio con Los Enemigos, Inmaculate Fools... ese hermoso jardín botánico que es la Fundación Sales (Avda. Europa, 52) ya empezó su programación de verano en que mezcla bossa nova, jazz, pop, reggae, rock o sound y, si hoy mismo tenéis allí a Black Stereo, el 17 tendréis los jazzeros los conciertos Jazz na Caixa con O Tempo Nao Parou, Índigo y Eixo do Jazz Ensemble; el 22 tendréis a Tinta y el 29 a los Pontiacs +Novo Cadáver. Pero no descuidaros porque también hoy comienza (15 al 17) el festival Vive Nigrán que dirige Juan Rivas con la actuación de Locoplaya, mañana la de Natalia Lcunza y Ginebras, y el 17 la de Sidecars y Shinova... y continúa el Atlantic Fest de Vilagarcía hasta el 24, hoy con Zahara, mañana con Dorian, el sábado con León Benavente , el domingo con Lori Meyers...

Y aún más desde el viernes 23

Podéis descansar hasta el viernes 23 porque ese día comienzan otros dos festivales: el Espazo Fest que dirige María Baltar Martínez en los Pazos Históricos de Nigrán (Cea, A Touza y Urzáiz) con Taburete (23), Carlos Sadnes (30) e Iván Ferreiro (31) por lo que se refiere a este mes. Pero es que también el 23 vuelve nada menos que el Sinsal que codirige Julio Gómez en la isla de San Simón, como siempre con el incógnito de sus actuaciones hasta que pises la isla. ¿Quieres más festivales aún? Buscaos las entradas, que vosotros sabéis.

El Jazz na Caixa en Sales

No me resisto a hablaros en concreto del festival de un solo día Jazz na Caixa, que tenéis el sábado, 17, en la Fundación Sales. Pertenece a un ciclo de conciertos intimistas iniciados en 2017 en el Portugal de Famalicão pero que ya llevan dos ediciones en que, con el apoyo también de Eixo do Jazz - Associação Luso Galaica para a promoção do Jazz, tienen como base en Galicia a la Fundación Sales. Son conciertos (este año O Tempo non Parou, Eixo do Jazz Ensemble e Índigo) que crean lazos entre el público gallego y los músicos de jazz portugueses.y de nuestra tierra que creo que no van a originar arepentimiento alguno a los jazzeros que asistáis tras conseguir la entrada pertinente. Sobre todo con Índigo Quintet y su abordaje tímbrica desafiante en que una jazz, rock, funk, tango, bossa-nova, clásica...