“El aislamiento es devastador para la identidad de los chicos”

–¿Por qué es importante disponer de una unidad intermedia entre el ingreso y la atención ambulatoria para menores?

–Hay un gran desequilibrio entre la intensidad y la contención de uno y otro. Un chico que ha estado ingresado en agudos con un trastorno mental grave, cuando se va a su casa con un seguimiento ambulatorio, a lo mejor, pasa de un tratamiento 24 horas todos los días a una cita una vez a la semana, en el mejor de los casos. Estos recursos intermedios son muy importantes para ayudar a la reincorporación, en esa transición. Otros de los objetivos principales son prevenir reingresos y acortar el tiempo de hospitalizaciones, reduciendo también los efectos iatrogénicos de alejar al chico de su vida familiar, escolar y social. También incluir a la familia en el proceso terapéutico y ofrecer apoyo a los padres o permitir una observación continuada para un diagnóstico diferencial.

–¿Qué patología es más habitual entre las que atienden?

–No hay un paciente tipo ideal. Todo adolescente, entre 12 y 17 años, con diagnóstico de trastorno mental grave que necesita un tratamiento intensivo individualizado y con una contención y una frecuencia más allá de lo ambulatorio, pero sin ingreso. Tenemos tres programas. Uno de transición, para los que han recibido el alta en la unidad de agudos. Otro, muy bonito, de intervención en primer episodio psicótico en el que trabajamos con pacientes y familias. Sabemos que una intervención temprana mejora muchísimo el pronóstico, evita recaídas y hospitalizaciones. Y tenemos otro de atención al riesgo de suicidio. No hay diagnósticos cerrados. Los valoramos individualmente porque el tratamiento también lo es. Las patologías son muy diversas: desde primer episodio psicótico, trastorno bipolar, trastorno de las emociones, de la conducta, del neurodesarrollo, del espectro del autismo con comorbilidad… Es variadísimo, pero siempre está dirigido a trastorno mental grave.

–¿Con la pandemia ha variado?

–Estamos realizando un estudio para sacar conclusiones y para aprender de lo que ha ocurrido en este periodo, que ha sido dificilísimo para todos. Lo que vemos es un aumento importante de patología mental grave. Las derivaciones a nuestro recurso han subido un 40% este año. Vemos que la edad de derivación de los pacientes es mucho menor, con cuadros más graves. Hay un incremento del trastorno de conducta alimentaria y un gran aumento de conductas autolesivas, ideación de muerte…

–¿Qué factores de la pandemia están detrás?

–Seguramente, es una combinación. Las restricciones de los contactos sociales y las actividades fuera del domicilio les han limitado en una edad en la que el desarrollo social y el avance en la autonomía es fundamental, adaptativa y lo esperable. También afecta no tener actividades lúdicas y deportivas, que son tan importantes para el desarrollo físico y social de los adolescentes. Otro factor es la existencia de patologías previas no identificadas. Chicos más vulnerables no han sido capaces de adaptarse a un cambio tan brusco en sus rutinas. Otros se adaptaron fantásticamente al aislamiento por el estrés que les suponen las demandas sociales, pero luego han sido incapaces de reincorporarse al ritmo previo, con una disminución importante de su funcionalidad. Además, está el refugio que han encontrado en dispositivos audiovisuales. La adicción a las pantallas es, desde mi punto de vista, dramática. Han idealizado todo lo que encuentran al otro lado de ellas. La esclavitud a la que nos someten la exposición social en redes, con un deseo obsesivo por reconocimiento y aceptación en un mundo irreal, está provocando síntomas de ansiedad, depresión y desesperanza en un grupo de jóvenes más vulnerables. Hay chicos que pasan 10 horas delante de la pantalla. Lo preocupante es la cantidad de cosas que dejan de hacer por estar enganchados. Las emociones se comunican a través de emoticonos, lo que provoca un desconcierto entre unos jóvenes que deberían estar entrenando actividades sociales viendo la cara y la expresión de una persona que tienes delante. Está siendo devastador para su identidad y su desarrollo personal.