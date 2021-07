El gran dilema de la salida sur ferroviaria: Urzáiz como estación pasante o término

Vigo afronta la compleja y delicada tarea de diseñar lo mejor posible la que será, sin duda, una de sus grandes infraestructuras ferroviarias: la salida sur, el corredor que enlazará el moderno Eje Atlántico y la estación de Urzáiz con Portugal, país que ya ha a confirmado y reconfirmado su deseo de dotarse de un eje de alta velocidad con la comarca de Vigo. Precisamente para dar con la mejor fórmula posible, el Ministerio de Transportes licitó en mayo un estudio de “alternativas”.

La empresa mejor valorada para el estudio de opciones plantea tanto una terminal de paso con túnel como de salida y llegada vía As Maceiras | Analizará su impacto en los edificios

“Se requiere realizar un análisis de alternativas de la salida sur de Vigo. Deberán considerar la ordenación de los servicios de viajeros y de mercancías existentes y previsibles, tanto los que tengan origen o destino en Vigo, como aquellos tráficos que sean pasantes”, recoge el pliego del concurso.

A la convocatoria optaron en total una decena de compañías y alianzas empresariales. Ahora el Gobierno ha colgado en su Plataforma de Contratación un acta en el que aporta ya una lista ordenada con la “puntuación total” de cada candidato e incluso lanza una “propuesta de ajudicación” que apunta a Prointec, firma que había planteado despachar el estudio por 249.500 euros.

A la espera de que cristalice la adjudicación y la ingeniera seleccionada se ponga manos a la obra, la Plataforma de Contratación adelanta ya algunas pinceladas sobre lo que tiene cada compañía en mente. ¿Y qué plantea la compañía mejor posicionada, Prointec? Un escenario abierto en el que Urzáiz pueda seguir operando tanto como terminal donde solo arrancan o finalizar líneas, uno de sus hándicaps actuales; como en la que también circulen convoyes de paso, lo que reforzaría su versatilidad.

“Se proponen y describen distintas opciones, considerando la estación de Vigo Urzáiz tanto como pasante como término mediante conexiones a la salida del túnel de As Maceiras” Memoria técnica de Prointec

Sobre la mesa está también, por supuesto, la opción de un corredor sur soterrado que entronque directamente con Vigo-Urzáiz. “Se analiza con detalle diferentes opciones de salida del emboquille del sur hacia Urzáiz”, recoge la memoria, que incluso plantea el “análisis” de edificios que puedan verse afectados por la excavación del túnel.

Prointec no es la única en citar una conexión con el túnel de As Maceiras. TRN Taryet S.A, otra de las mejor puntuadas, formula “distintas opciones, considerando la estación de Urzáiz tanto como pasante, como término mediante conexiones con la línea 810, bien a través del túnel de As Maceiras, bien al norte de la estación de Redondela AV”.