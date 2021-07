Aunque con retraso por los desperfectos coronavíricos, ahí están celebrando los 83 años de Manolito Pitrini, el soltero de oro, que veis al fondo a la izquierda en seductora pose. Lo hicieron con una mariscada en Casa Ríos de Domaio con parada previa en La Viuda de Bueu. Ahí veis en formación de combate a Mingos Fernández, Manolo Durán, Santi Meseguer, Juan Iglesias, Eugenio López y Tino, dispuestos a hacer frente a nécoras, centollo y demás monstruos marinos acorazados.

El festivo santo de Maribel

¡Qué magnífica atardecida vivimos el sábado desde la terraza del Marina Cíes (Beach Club), ahí en Samil, al borde la arena y las aguas de la playa!. Celebrábamos el santo de Maribel R. Collazo, ella vestida esta vez con un ibicenco naranja, y ya van 40 seguidos salvo el de la pandemia. Bien situados en cumplidas mesas redondas había allí de todo si pensamos en oficios, fueran médicos, arquitectos, economistas, hosteleros, algún insigne teatrero o joyero y hasta algún sanitario para atajar males imprevistos. ¿Nombres entre unos 35? Cogidos al azar entre otros que gozaron de la puesta de sol, Mary Toucedo, Rosa Botas, Paula Alonso, Joaquina Sevillano, Chicamen Romero, Cheres, Marisol López, Susita Barja, Begoña Cantero... Fue un menú variadísimo de 14 propuestas, desde el jamón español a los sushi orientales salvando las distancias con finos quesos, guacamoles, empanadas.... ingeniosamente aderezados. No iba a hablar de los hombres y dar más protagonismo a las damas pero como tengo que citar al consorte, Nemesio Barxa, puedo citar también al azar a Manolo Caride, Maximino Keyzán, Jacobo Álvarez, César Novoa, marqués de Patiño, Santago Montenegro, Antonio Neiva, Emilio Gómez, Jaime López, Rafa Gutiérrez... . En fin, clausuramos un sábado venturoso, entre Maribel y Nemesio. No bailamos perreo ni nos bañamos desnudos al amanecer, pero no hizo falta.

De la EMAO y la BAUHAUS

Bien digo si digo que no perderá el tiempo cualquier alma sensible si visita en la muy popular Escuela de Artes y Oficios de Vigo la exposición EMAO/Bauhaus. Lo juro por Rafa Ojea, que anda por medio. Hace dos años se cumplieron cien de la creación de la Escuela de la Bauhaus, un hito de contemporaneidad artística y arquitectónica en Europa. Pues bien, sus presupuestos teóricos relacionados con la formación artística están íntimamente relacionados con el sentado y finalidad de nuestra Escuela de Artes y Oficios. Así que en conmemoración (atrasada por el COVID) de este centenario se propuso a los talleres de la escuela viguesa idear obras que pudieran relacionarse o estar inspiradas en los elementos más identificativos de la Bauhaus. Y ahí los tenéis, elaborados por alumnos, conviviendo contra muestra sobre los proyectos fin de estudio de los cursos 2019-21.

¿Pandemia? ¡Toma Freebox!

No sé de dónde sacan arrestos gente como el vigués Jacobo Cabeza Rey Cabeza Stolle para, en tiempos de pandemia, fundar Freebox Galicia, nueva agencia de comunicación y marketing con acento gallego y sede central en Vigo. Jacobo se incorpora al nuevo proyecto como director general y socio fundador al frente de un equipo de diseñadores, realizadores, periodistas y expertos en planificación de medios y con Juan Carlos Carreiro como CEO y responsable en el norte de España. Será porque Jacobo es trabajador recio que ama la profesión dispuesto a rendirle energías 24 horas al día, será porque es un tipo emprendedor de raíz pero el hecho es que acaban de nacer y ya tienen un buen posicionamiento entre las agencias de Galicia.