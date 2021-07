Cuenta atrás para la celebración de la XX edición O Marisquiño tras un año de ausencia. En menos de un mes el deporte y el arte urbano regresarán a las calles de Vigo, pero lo harán junto a estrictas medidas para evitar la propagación del coronavirus. La restricción que más afectará al festival será la del público, que convertirá aquellas estampas de As Avenidas repletas de otros años en un bonito recuerdo. Porque este 2021 el aforo máximo permitido para O Marisquiño en general será de 1.140 personas dividido en las diferentes modalidades. Así, serán 650 personas las que podrán asistir a la vez como espectadores a las competiciones de Skate, 180 a las de BMX, 120 a las de Basket 3x3 y 190 a las de Break Dance. El descenso al Casco Vello se disputará sin público.

Desde la organización destacan que esta será una edición de transición que permitirá conservar la titularidad de las Copas del Mundo al festival y también garantizar la vuelta en 2022 en condiciones normales a la clásica cita viguesa, donde amigos, familias, deportistas y aficionados se reúnen en el evento gratuito, multideportivo y multicultural.

El público interesado en acudir a O Marisquiño, que se celebrará del 6 al 8 de agosto, podrá reservar las entradas para el evento a partir del próximo jueves, 15 de julio, a las 12.00 del mediodía en la web del festival.

Las entradas serán gratuitas individuales, nominales, numeradas e intransferibles. Se podrá adquirir un número máximo de dos entradas para grupos convivientes. En el momento de acceder al recinto se deberá mostrar el código QR generado al reservar la entrada y se pedirá el DNI a los asistentes para certificar que coincide con el de la entrada reservada. Cada persona contará con un asiento propio en la grada. El público podrá elegir qué disciplina puede ver, qué día y en qué franja horaria quiere entrar (mañana o tarde) a uno de los cuatro espacios con gradas que se podrán reservar: Skate, BMX, Basket 3X3 y Break Dance. Sólo se podrá acceder a una disciplina y a una franja horaria por entrada en las jornadas del sábado 7 y del domingo 8. El viernes 6 no hay actividad competitiva y los entrenamientos y talleres se desarrollarán a puerta cerrada.

Diferentes escenarios

La competición de Skate tendrá lugar en el Muelle de Trasatlánticos, mientras que el BMX será en la explanada frente al Hotel Bahía, el Basket 3X3 y el Break Dance contarán con espacios separados en la Praza da Estrela. El descenso urbano del domingo se realizará en un circuito cerrado por el Casco Vello y no será posible la presencia de público ni en el recorrido ni en la zona de llegada.

AFORO POR COMPETICIONES: Skate: 650 espectadores BMX: 180 espectadores Basket 3x3: 120 espectadores Break Dance: 190 espectadores Descenso al Casco Vello: sin público

Entre las recomendaciones sanitarias para el público destacan la petición de conservar el código QR de acceso mientras se encuentre al recinto, el uso de mascarilla y de gel hidroalcohólico y mantener la distancia de seguridad entre personas. El público sólo podrá ver el evento sentado en las gradas habilitadas, no estará permitida la movilidad salvo para entradas y salidas, para ir a la zona de descanso habilitada y para acudir a los baños. Tampoco se podrá comer ni beber en el asiento asignado en la grada, solo podrá hacerse en la zona de descanso habilitada para ello. Estará prohibido fumar en todos los espacios. Por supuesto, no se podrá acceder a ninguno de los espacios en los que se desarrolla el festival sin contar con entrada.

Desde la organización se pide una especial responsabilidad de no asistir al festival si no se ha conseguido la entrada, con el fin de evitar acumulaciones de público y evitar riesgos sanitarios. Todos los espacios estarán vallados con doble cierre opaco, por lo que no será posible ver la actividad deportiva desde el exterior de los recintos.