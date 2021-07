Caballero exige a la Xunta ayudas para vuelos desde Peinador a Londres, París o Roma

El regidor vigués, también presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), no ve justo que la administración de San Caetano dedique “millones y millones de euros” a la actividad en el aeródromo de Santiago, Lavacolla, y “ni un céntimo” al de la urbe olívica.

“A Santiago le da ayudas sin coordinación de ningún tipo. No hay que olvidar que Feijóo proclamó aquello de aeropuerto único en Galicia. Hizo todo lo que pudo para conseguir que solo hubiera un aeropuerto: Lavacolla. Las ayudas a Peinador las da el Concello de Vigo y, en el último año, también la Diputación. Feijóo quiso cerrar Peinador, abandona todo lo que tiene que ver con Vigo; no asume ninguna de sus responsabilidades con la ciudad. Echa balones fuera, todo se lo tienen que resolver otros”, anotó el mandatario.

Caballero criticó que la Xunta no haya movido “ni un dedo” para apoyar a Barreras. “Ni una sola vez se ha entrevistado con el Gobierno de España ni con el comité de empresa ni con los sindicatos. Lo abandonó a su suerte. No ha planteado públicamente nada. En Vulcano, no movió piezas y quebró”, apuntó antes de exigir al gobierno gallego que elabore un “plan de viabilidad” para el sector naval.

"Le planteó a Industria que, si se construía una fábrica de baterías, tenía que ser en el norte de Galicia. Solo quiere a Vigo para recaudar impuestos" Abel Caballero - Alcalde de Vigo

Otro de los temas que abordó el regidor: la automoción. Destacó la “importancia” para Vigo de la instalación de una fábrica de baterías, para la que “ya hay una propuesta avalada por un número elevado de empresas, Zona Franca, Concello y Diputación”, y le afeó a Feijóo que “ni siquiera se sume a esta iniciativa”. “La tenía que haber hecho él, como ha ocurrido en otras comunidades. Le planteó a Industria que, si se construía una fábrica de baterías, tenía que ser en el norte de Galicia. Solo quiere a Vigo para recaudar impuestos”, añadió.

El alcalde apuntó que Feijóo quería que los viajeros en tren de Vigo a Madrid se bajasen en Santiago y que, si fuera por él, “no habría nunca salida sur”. “Siendo conselleiro de Infraestruturas, diseñó la entrada del tren en Vigo en superficie. La cambié yo al llegar a la Alcaldía para que entre en túnel. En los temas de alta velocidad en Vigo, Feijóo siempre juega a la contra de la ciudad”, apostilló.