Guía completa para planificar con éxito una escapada a las islas Cíes

Hayas ido una vez a las islas Cíes, dos, tres, una docena o ninguna seguro que hay muchas cosas que desconoces. Rincones y experiencias que disfrutar en el archipiélago que da la bienvenida a la ría de Vigo. La visita al paraíso natural más icónico del archipiélago de las Illas Atlánticas no puede ser improvisada, es mejor no dejar nada al azar. Desde todos los pasos burocráticos que debes de seguir para conseguir el billete de barco a los itinerarios que seguir una vez allí. Porque Cíes es mucho más que la playa de Rodas y sus miradores y para conocer todos sus secretos es mejor ir preparado.

Lo primero es lo primero. Antes de poder poner un pie en las Cíes hay que conseguir una autorización. Tramitarla no es difícil, pero hay que seguir diferentes pasos en función del tipo de estancia. A continuación tienes las respuestas a las dudas más frecuentes aclaradas por el Parque Nacional Illas Atlánticas para que todo salga bien en tu visita.

Las paradas imprescindibles

Las Cíes tienen de todo (o casi). Mar y montaña, playas y montes. Todo un tesoro natural que combina fauna, flora, arenales de lujo y aguas azules como las de los documentales. Como casi todo el mundo, empezarás por la playa de Rodas y la subida al Faro, pero hay mucho más. La playa de los Alemanes, el alto do Príncipe o el de a Campá, la silla de la Reina, el faro do Peito... Bajo estas líneas puedes conocer todos los sitios que no te debes una vez desembarques.

Rutas gratis y guiadas

Cuando hayas terminado de explorar e ir por libre, puedes optar por el servicio de las rutas guiadas. La iniciativa del Concello de Vigo ofrece una ruta guiada por toda la isla a través de una aplicación para el teléfono móvil. Hay itinerarios interactivos y otras para hacer senderismo de esquina a esquina. En resumen, para recorrer toda la isla, y según los datos de la aplicación, son necesarias 4 horas y 10 minutos. Todo el recorrido, de dificultada "Media", supone dar más de 17.000 pasos y cubrir 12 km.

Cinco cosas que debes llevar en la mochila

Además del billete, la autorización y las ganas de descubrir las islas que presumen de una de las mejores playas del mundo -según publicó el periódico The Guardian en 2007- tendrás que guardar en tu mochila varias cosas imprescindibles. Puedes descubrirlas bajo estas líneas.