La ciudad registra más de 560 nuevos contagios desde el adiós de las mascarillas en el exterior

El 26 de junio el Gobierno suavizó las medidas de prevención y permitió a la ciudadanía no llevar mascarilla en los exteriores siempre que estuviera garantizada la distancia de seguridad y no hubiera aglomeraciones. Por aquel entonces el área sanitaria de Vigo vivía una situación epidemiológica más o menos estable, con únicamente 217 personas infectadas por coronavirus. Desde aquel entonces, la cifra no ha parado de subir, y en solo quince días se pasó de esos 217 a los 871 actuales. Es decir, un aumento del 301,38% de los pacientes con COVID. Unos números que han hecho saltar todas las alarmas y que permiten hablar ya de una quinta ola. Pero en este caso se trata de una ola muy diferente a las anteriores, porque ahora los mayores están ya vacunados, por lo que las infecciones se están dando sobre todo entre los jóvenes, por reuniones en las que no mantienen las medidas de seguridad, botellones y otras situaciones de riesgo.