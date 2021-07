Viajar en coche con desconocidos y sin miedo al contagio

“Con ventilación y mascarillas, no hay por qué preocuparse”, defienden

“Con mascarillas, gel hidroalcohólico y ventilación, no tengo miedo a contagiarme”. Es el testimonio de Begoña Rodríguez. En plena pandemia, con los indicadores disparados y la ciudad en riesgo alto, apuesta por realizar viajes en coche con personas desconocidas para compartir los gastos que se generan en el trayecto. Lo hace desde hace cinco años y cree que, si se aplican las medidas pregonadas por las autoridades sanitarias, no hay razón para abandonar esta práctica. Ayer, llegó a Vigo desde Cangas para coger a tres personas y poner rumbo a Madrid tras veranear más de una semana en la costa gallega. Para reforzar la seguridad, higieniza su vehículo “con ozono” después de cada ruta.

Rodríguez es uno de los miles de ciudadanos que utilizan BlaBlaCar, una aplicación que, en tiempos de COVID, curiosamente, echa humo: según los datos que aporta la empresa, para este fin de semana, se han publicado más de 500 asientos vacíos con origen Vigo. En la provincia de Pontevedra, hay algo más de 55.000 usuarios. “Vamos cuatro en el coche, que es amplio, por lo que hay distancia suficiente entre los pasajeros. Si tienes cuidado, no hay por qué preocuparse. La gente es responsable: no se quita la mascarilla en ningún momento y, de vez en cuando, bajamos las ventanillas. Antes de entrar, nos desinfectamos las manos”, explica.

Fernando Murúa también echa mano de la app. Le permite ir y volver desde Ferrol, donde reside su familia, a un coste menor. “Empecé como pasajero, pero, ahora, siempre la utilizo como conductor. Como el viaje me sale más barato, puedo hacerlo cada dos o tres semanas: son 40 euros en peajes”, señala antes de destacar que ve esta práctica “con total seguridad”. “Lo normal es llevar a tres pasajeros, es decir, dejar un sitio libre en la parte de atrás para que haya distancia. La mascarilla es obligatoria. Aunque es algo incómodo por el ruido, la ventanilla del conductor la mantengo siempre abierta y, cada 20 minutos, bajo las del resto para ventilar”, comenta.

En su caso, no exige un tipo de cubrebocas concreto, pero reconoce que sí hay conductores que piden que los pasajeros lleven una FFP2. “Incluso hay quien las compra previamente para dárselas antes de entrar”, anota. Al realizar un trayecto idéntico de forma periódica, coincide con la misma gente en ciertas ocasiones. En caso de detectarse algún contagio, es sencillo localizar a las personas que iban en el coche, puesto que, para quedar, se ponen en contacto previamente por medios telemáticos. “Todos los pasajeros que han ido conmigo en pandemia se han portado perfectamente. No tengo miedo a infectarme de este modo”, manifiesta.

Madrid, Ourense, Santiago y Oviedo, entre los destinos más recurrentes

Idéntica opinión muestra Ayelén Lioi, usuaria de BlaBlaCar: ayer, recogió a tres personas en la avenida de Madrid para dirigirse hacia Lugo, donde estudia Veterinaria. Como conductora, confiesa que no teme contagiarse por realizar viajes en coche con gente desconocida porque “hay seguridad”. “Siempre llevamos la mascarilla bien puesta y, de vez en cuando, bajamos las ventanillas para ventilar. Como mucho, permito que entren tres pasajeros: así, van más cómodos y hay más distancia en la parte de atrás. No creo que haya mucha probabilidad de contagio. Son todo ventajas en este servicio, no le veo ningún problema. Hasta ahora, nunca he tenido ningún contratiempo en materia COVID con esta aplicación”, asevera.

Según informan desde BlaBlaCar, la distancia media de los viajes desde la urbe olívica es de 380 kilómetros y el precio medio de publicación alcanza los 16 euros. Los principales destinos desde la ciudad son Madrid, Ourense, Santiago de Compostela, A Coruña y Oviedo.

BlaBlaCar pidió “proactivamente” a todos sus usuarios que dejaran de viajar el 4 de marzo. Desde entonces hasta el inicio del primer estado de alarma, la actividad cayó un 100%, porcentaje que se mantuvo hasta el mes de mayo. En el verano del año pasado, subió en todo el país y, en Vigo, hasta un 50% con respecto al verano anterior –el de 2019–. La actividad volvió a desplomarse con los cierres perimetrales: en torno a un 70-80% en Galicia.

“En el caso de Galicia, al ser la comunidad que siempre ha destacado por el mayor número de viajes entre sus cuatro provincias, con bastantes desplazamientos por motivos laborales, se ha notado que, desde el inicio de la pandemia, la cifra de desplazamientos fue más baja que la media nacional, en gran medida, por el teletrabajo. Aun así, ya se han superado los niveles de actividad del verano pasado y se ven crecimientos intersemanales desde el fin del estado de alarma cercanos al 30%”, concretan.