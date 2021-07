Irmáns en torno al vino

Os íbamos a alumbrar este fin de semana con una hermosa flota playera de nuestra fotógrafa Alba, pero la pospongo para hacerlo con esta de báquicas connotaciones. ¿Qué mejor que celebrarlo en medio de este paisaje tonelero con una copa de buen vino o una botella si se tercia, en la mano? Pues en eso están en el Douro portugués y en la bodega Foz Tua de los vinos Foz Tua y Costureiro que allí tiene Joao Fernández. Pero es que a su lado veis al internista del Cunqueiro Luis Amador, al director comercial de Construcciones Fecci, el redondelano Alfonso Álvarez y al conservero también redondelano Ángel Rodríguez. Todos irmáns, gallegos y lusos, y más en torno al vino.

Una cita en el Val Miñor

No sé si hoy, el sábado o el domingo, pero alguno de estos días llamaré al periodista jubilata Víctor Viqueira o quizás a Vicente Montejano, ambos ex delegados de FARO en Val Miñor, para quedar en Sabarís y tomar un vinito en el mesón Fidalgo o algún otro del lugar. En realidad es una disculpa porque este largo fin de semana celebran en el Multiusos su XIII Mercado de Arte, y tiene no poco atractivo. A ver si no, con obra de 45 pintores, 15 escultores y 5 fotógrafos, tanto consagrados como nuevos valores de las artes plásticas, desde Arturo Souto, María Victoria de la Fuente o Antonio Fernández, hasta Mantecón. Sabemos que detrás de este esfuerzo organizativo están comerciantes y empresarios de Val Miñor (los COEMSA y los COVILSA) y no nos extrañaría que contando con la experiencia organizativa de la Tía Ni, o sea Nieves Loperena, y su hermana Pilca. Pues sabed que artistas con diferentes técnicas nos mostrarán cómo crean sus obras en los soportales que rodean el recinto trabajando en directo todo el fin de semana. Y, con la coordinación de Irene Silva, se construirá la instalación Fash-Arte con la participación activa, si quieren, de las personas que se acerquen al mercado. Si a esta experiencia cultural añadís las opciones hosteleras de la zona y su belleza ¿por qué pensarlo más?

De vestidos especulativos

Maravillosa la muestra indumentaria que podéis visitar estos días en la Casa Galega da Cultura (P. Constitución), inaugurada por el concejal Abel Losada. Imposible! Vestidos especulativos es el título de esta exposición de la Universidad de Vigo y magníficos diseños de Laura Barros, Javier Cuervo, Natalia Belén, Inés González, Natalia Rama, Noeli Remesal, Rodríguez Coya, Andrea Rodríguez, Sofía San Claudio, Daniel Selas y Sergio Vidal. Una exposición que no es tanto un conjunto de propuestas de moda o de qué llevar que tenga que ver con tendencias sino un conjunto de carácter especulativo que se entiende como artefacto artístico. El cuerpo como intersección de arte y moda. ¡Imaginación al poder!

¡Vaya caminata, Manu!

Llegó el primer día de este mes, pero 14 días después de haber salido de Lisboa hasta la ría de Vigo. Hablo de Manu Girondo, creo que residente en Baiona, que ya el pasado año hizo otra proeza caminante como esta. Lisboa, Vilafranca de Xira y Santarem, Tomar tras recorrer en un día 64 kms bajo agua, Coímbra un día de Eurocopa, Águeda, San Joao y un hotel de novela negra, Oporto, Povoa de Varzim entre la hinchada portuguesa contra Francia siendo él de nacencia parisina, Vilanova, A Guarda… hasta Vigo. ¡Vaya caminata!