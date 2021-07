El Juzgado de lo Penal 1 de Vigo acogió ayer la vista contra un hombre acusado de haber robado a su madre hasta en dos ocasiones en un mismo día. La Fiscalía solicita para él una pena de casi tres años de prisión por un delito de robo con intimidación o, alternativamente, uno de coacciones y un segundo de robo con violencia.

La progenitora declaró que, en un primer momento, le pidió el dinero “muy agresivo” y al no dárselo “me siguió hasta mi domicilio”. “Yo solo quiero que no se meta conmigo. Si le doy dinero todo va bien, pero no puedo darle dinero todos los días; siempre me sentí intimidada por él. Como hijo, le di todo lo posible y más”, testificó la madre.

Por su parte, el varón negó los hechos asegurando que no se encontraba en el municipio. “Nunca agredí a mi madre; esto ha sido por pura maldad”, afirmó.